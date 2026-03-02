Ціни на молочні продукти в Україні знизилися за місяць, але залишаються високими

У березні 2026 року на українському ринку молочних продуктів спостерігається незначне зниження цін на тлі здешевлення молочної сировини та слабкого попиту. Водночас ціни на більшість товарів залишаються вищими порівняно з минулорічним періодом.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Молочної асоціації.

Ціни на молочні продукти в Україні

Молоко пастеризоване жирністю до 2,6% в плівці в середньому коштує близько 48 грн за кілограм, що практично не змінилося порівняно з попереднім місяцем і трохи перевищує рівень минулого року.

Молоко в пластикових пляшках подешевшало на менше від одного відсотка за місяць, але залишилося на 8% дорожчим, ніж торік.

Кефір жирністю 2,5% в плівці та пластикових пляшках подешевшав на кілька відсотків порівняно з попереднім місяцем, проте ціни зросли на 5–13% за рік.

Сметана жирністю 15% у стаканах та плівці також зазнала незначного місячного зниження, водночас порівняно з минулим роком подорожчала на 5–11%.

Ціни на йогурти питні та ложкові демонструють невеликі коливання: питні йогурти подорожчали приблизно на 1% за місяць, тоді як ложкові знизилися на 4%.

Сири кисломолочні та тверді подешевшали на 2–3% порівняно з минулим місяцем, але залишилися дорожчими на 2–8% у річному вимірі.

Вершкове масло жирністю понад 72% здешевшало на 3–4% за місяць, проте загальна річна динаміка показує зростання цін на 1–3%.

Моцарелла та інші тверді сири українського виробництва демонструють стабільні коливання цін – невелике зниження порівняно з попереднім місяцем і помірне зростання за рік.

Таким чином, українські молочні продукти зберігають високий рівень цін, попри незначне сезонне зниження, що відображає вплив витрат на сировину, енергію та логістику.

Раніше в Асоціації виробників молока заявляли, що в Україні четвертий місяць поспіль знижується ціна на молоко-сировину, через що молочно-товарні ферми вже працюють у збиток. Галузь прогнозує, що у 2026 році країна може втратити до 20–30% виробництва молока, що призведе до дефіциту сировини та втрати експортного потенціалу.