Україна може втратити до 30% виробництва молока у 2026 році – асоціація

В Україні четвертий місяць поспіль знижується ціна на молоко-сировину, через що молочно-товарні ферми вже працюють у збиток. Галузь прогнозує, що у 2026 році країна може втратити до 20–30% виробництва молока, що призведе до дефіциту сировини та втрати експортного потенціалу.

Про це виданню Delo.ua повідомила заступниця генеральної директора, керівниця проєктів по співпраці із переробкою Асоціації виробників молока Олена Жупінас.

Ціни падають, витрати зростають

За словами експертки, у порівнянні з січнем 2025 року середня ціна на молоко-сировину в Україні знизилася більш ніж на 20%. Падіння вартості триває вже четвертий місяць поспіль.

Водночас витрати виробників зросли через роботу на дизельних генераторах в умовах енергетичної кризи.

"Додаткові витрати на електроенергію становлять від 1,5 до 2,5 грн на літр молока залежно від потужності генератора. За таких умов молочно-товарні ферми працюють у збиток. До кінця першого кварталу (кінця березня цього року - ред.) ми очікуємо, що може бути зниження виробництва молока в Україні на 8-10%", — розповіла Жупінас.

Чому ціни на молочну продукції поки не зростають?

Експертка зазначила, що попри збитковість ферм, зростання цін на готову молочну продукцію найближчим часом не очікується. Це пов’язано з низкою факторів:

зниженням закупівельної ціни на сире молоко для переробників;

значними складськими залишками — до 10 тис. тонн масла та великими обсягами сиру;

активним імпортом молочної продукції, зокрема сиру та масла з ЄС.

За словами Жупінас, подорожчання можливе лише у разі підвищення торговельних націнок з боку ритейлу через їхні власні витрати на електроенергію.

Ризик дефіциту та різкого подорожчання у другій половині року

Ситуація може кардинально змінитися у другій половині року. Через збитковість ферм галузь прогнозує дефіцит сирого молока, що автоматично потягне за собою зростання цін як на сировину, так і на готову продукцію.

Додатковим фактором стане завершення світової молочної кризи. Очікується, що ціни на молочні продукти в Європі підуть угору, і європейські виробники припинять демпінг на українському ринку.

"Якщо зараз європейські виробники демпінгують на українському ринку, стримуючи ріст цін на сир, то далі цього фактору не буде. Тоді ми можемо мати на осінь дуже дорогі молочні продукти", — прогнозує Жупінас.

Загроза закриття ферм і втрати експорту

Асоціація також попереджає про ризик масового закриття молочних ферм. Основні причини — перебої з електропостачанням, збитковість виробництва та можливі зупинки молокопереробних підприємств, які не зможуть приймати сировину.

"Тому, якщо найближчим часом ситуація не покращиться, хоча б щодо ціноутворення і прийманням молока на переробку, то за 2026 рік ми можемо втратити до 20-30% виробництва молока", - наголосила Жупінас.

За її словами, це напряму вдарить по експортному потенціалу галузі, адже саме близько 30% українського молока переробляється на продукцію, що постачається за кордон.

"Відновлення, у разі втрати експортного потенціалу триватиме щонайменше п'ять років", - сказала Жупінас.

Чи є перспективи щодо відновлення ціни на молоко-сировину?

Експертка також дала прогноз щодо перспективи відновлення ціни на молоко-сировину, наголосивши, що у найближчі декілька місяців спостерігатиметься тільки погіршення ситуації - вартість продовжить падати.

"На жаль, до нашої кризи, енергетичної війни, ще й додалася світова молочна криза. Коли у світі є перевиробництво молочних продуктів, ціни на них стрімко падають. Держави намагається захистити своїх виробників, як молока, так і молочних продуктів. Вони демпінгують ціни на ринку підтримуючи їх різними дотаціями. На жаль, у нас цього немає, а конкурувати ми маємо з цими демпінговими цінами", - пояснила Жупінас.

Вона наголошує, що в результаті спостерігається зараз засилля імпорту в Україні.

"Польські сири за демпінговими цінами заходять на наш ринок і тим самим виштовхують українські сири з ринку. І сировари не можуть приймати молоко, тому що їхні склади вже повністю заповнені. На зовнішніх ринках вони експортувати не можуть, на внутрішніх ринках також при тій демпінговій ціні в який заходить імпортний сир, вони конкурувати не можуть", - розповіла Жупінас.

Що пропонують у галузі?

Серед антикризових заходів асоціація називає:

зниження акцизів на паливо або компенсацію витрат на електроенергію для виробників;

боротьбу з сірим імпортом молочної продукції;

ухвалення законопроєкту №6068-д щодо торговельних практик, зокрема обмеження націнок у ритейлі та прискорення розрахунків із постачальниками.

Нагадаємо, аналітики прогнозують, що у 2026 році виробництво молока в промисловому секторі скоротиться на тлі несприятливих погодних умов, дефіциту електроенергії та зростання собівартості.