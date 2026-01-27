Зростання поголів'я корів зафіксовано на сільськогосподарських підприємствах у десяти областях

Молочно-товарні ферми у 2025 році збільшили поголів’я корів попри суворі наслідки війни та зростання виробничих витрат. Але погіршення кон’юнктури ринку та зростання виробничих витрат створюють передумови щодо корекції тварин у сторону зниження в 2026 році.

Як пише Delo.ua, про це інформує Асоціація виробників молока (АВМ).

В Україні триває скорочення поголів’я корів

За попередніми даними Держстату, станом на 1 січня 2026 року в присадибному і промисловому секторі України утримується 1 млн 804,1 тис. голів ВРХ, у тому числі 1 млн 22,3 тис. корів. Порівняно до 1 грудня 2025 року, поголів’я ВРХ в Україні скоротилося на 138,9 тис. голів (-7%), а чисельність корів скоротилася на 53,7 тис. голів (-5%). Порівняно до 1 січня 2025 року поголів’я ВРХ скоротилося на 232 тис. голів (-11%), у тому числі корів – на 158 тис. голів (-13%).

Близько 53% тварин утримується на промислових підприємствах, а 47% – в господарствах населення.

В промисловому секторі утримується 947,7 тис. голів ВРХ, що на 300 голів менше (-0,03%) відносно 1 грудня 2025 року. Поголів’я корів становить 386,3 тис. голів і виросло на 1,1 тис. голів (+0,3%) за останній місяць.

В присадибному секторі знаходиться 856,4 тис. голів ВРХ, що на 139 тис. голів менше (-14%) порівняно до 1 грудня 2025 року. Кількість корів в господарствах населення станом на 1 січня 2026 року становила 636 тис. голів, що на 55 тис. голів менше (-8%) ніж місяць тому.

Де корів найбільше?

Аналітики зауважують, що зростання чисельності поголів'я корів зафіксовано на сільськогосподарських підприємствах у 10 областях, а саме у Рівненській області (+18%), Тернопільській області (+10%), Львівській області (+8%), Івано-Франківській області (+7%), Чернігівській області (+7%), Хмельницькій області (+5%), Волинській області (+4%), Черкаській області (+3%), Вінницькій області (+2%), Полтавській області (+0,4%) відносно 1 січня минулого року.

Аналітики підкреслюють, що поголів’я корів скорочується переважно в присадибному секторі, але в грудні 2025 року сільгосппідприємства також несуттєво скоротили поголів’я ВРХ. Поголів’я корів зросло лише на 300 голів.

В регіональному розрізі близько 52% тварин від загального поголів’я ВРХ утримується в господарствах усіх категорій в наступних областях:

Хмельницька область – 174,20 тис. голів;

Полтавська область – 164,10 тис. голів;

Вінницька область – 132,00 тис. голів;

Черкаська область – 124,20 тис. голів;

Чернігівська область – 122,30 тис. голів;

Одеська область – 114,30 тис. голів;

Київська область – 103,10 тис. голів.

Зауважимо, скорочення поголів’я ВРХ є давньою проблемою України через відсутність ефективної державної програми підтримки молочного скотарства, а війна лише погіршила ситуацію. Багато фермерів утримуються від збільшення поголів’я корів в умовах воєнного часу і дефіциту обігових коштів. Утримання корів стає дорожчим через зменшення рентабельності виробництва молока і зростання витрат на підготовку кормів, дизельне паливо та електроенергію.

Крім того, викликом для фермерів залишається скорочення пасовищ та сільськогосподарських земель для посівної внаслідок забруднення мінами та снарядами.

Саме тому Україна розробляє нові підходи до підтримки вітчизняних виробників та переробників молока для забезпечення конкурентоспроможності на європейському ринку.

Нещодавно уряд ухвалив оновлені правила підтримки тваринництва. Нова програма спрямована на стимулювання розвитку галузі.

Фермери матимуть можливість компенсувати до 80% витрат на племінних тварин.

Також уряд ухвалив рішення про посилення підтримки тваринницької галузі на прифронтових територіях. Розмір часткового відшкодування вартості будівництва тваринницьких ферм для утримання великої рогатої худоби на прифронтових територіях збільшено з 25% до 50% вартості.