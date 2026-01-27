Рост поголовья коров зафиксирован на сельскохозяйственных предприятиях в десяти областях

Молочно-товарные фермы в 2025 году увеличили поголовье коров, несмотря на строгие последствия войны и рост производственных затрат. Но ухудшение конъюнктуры рынка и рост производственных издержек создают предпосылки по коррекции животных в сторону снижения в 2026 году.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Ассоциация производителей молока (АВМ).

В Украине продолжается сокращение поголовья коров

По предварительным данным Госстата, по состоянию на 1 января 2026 года в приусадебном и промышленном секторе Украины содержится 1 млн 804,1 тыс. голов КРС, в том числе 1 млн 22,3 тыс. коров. По сравнению с 1 декабря 2025 года, поголовье КРС в Украине сократилось на 138,9 тыс. голов (-7%), а численность коров сократилась на 53,7 тыс. голов (-5%). По сравнению с 1 января 2025 года поголовье КРС сократилось на 232 тыс. голов (-11%), в том числе коров – на 158 тыс. голов (-13%).

Около 53% животных содержатся на промышленных предприятиях, а 47% – в хозяйствах населения.

В промышленном секторе содержится 947,7 тыс. голов КРС, что на 300 голов меньше (-0,03%) по отношению к 1 декабря 2025 года. Поголовье коров составляет 386,3 тыс. голов и выросло на 1,1 тыс. голов (+0,3%) за последний месяц.

В приусадебном секторе находится 856,4 тыс. голов КРС, что на 139 тыс. голов меньше (-14%) по сравнению с 1 декабря 2025 года. Количество коров в хозяйствах населения по состоянию на 1 января 2026 составило 636 тыс. голов, что на 55 тыс. голов меньше (-8%) чем месяц назад.

Где коров больше всего?

Аналитики отмечают, что рост численности поголовья коров зафиксирован на сельскохозяйственных предприятиях в 10 областях, а именно в Ровенской области (+18%), Тернопольской области (+10%), Львовской области (+8%), Ивано-Франковской области (+7%), Черниговской области (+7%), Хмельницкой области области (+3%), Винницкой области (+2%), Полтавской области (+0,4%) по отношению к 1 января прошлого года.

Аналитики подчеркивают, что поголовье коров сокращается преимущественно в приусадебном секторе, но в декабре 2025 года сельхозпредприятия также несущественно сократили поголовье КРС. Поголовье коров выросло всего на 300 голов.

В региональном разрезе около 52% животных от общего поголовья КРС содержится в хозяйствах всех категорий в следующих областях:

Хмельницкая область – 174,20 тыс. голов;

Полтавская область – 164,10 тыс. голов;

Винницкая область – 132,00 тыс. голов;

Черкасская область – 124,20 тыс. голов;

Черниговская область – 122,30 тыс. голов;

Одесская область – 114,30 тыс. голов;

Киевская область – 103,10 тыс. голов.

Заметим, сокращение поголовья КРС является давней проблемой Украины из-за отсутствия эффективной государственной программы поддержки молочного скотоводства, а война только усугубила ситуацию. Многие фермеры воздерживаются от увеличения поголовья коров в условиях военного времени и дефицита оборотных средств. Содержание коров становится дороже из-за уменьшения рентабельности производства молока и роста затрат на подготовку кормов, дизельного топлива и электроэнергии.

Кроме того, вызовом для фермеров остается сокращение пастбищ и сельскохозяйственных земель для посевной в результате загрязнения минами и снарядами.

Поэтому Украина разрабатывает новые подходы к поддержке отечественных производителей и переработчиков молока для обеспечения конкурентоспособности на европейском рынке.

Недавно правительство приняло обновленные правила поддержки животноводства. Новая программа направлена на стимулирование развития отрасли.

Фермеры смогут компенсировать до 80% расходов на племенных животных.

Также правительство приняло решение об усилении поддержки животноводческой отрасли на прифронтовых территориях. Размер частичного возмещения стоимости строительства животноводческих ферм для содержания крупного рогатого скота на прифронтовых территориях увеличено с 25% до 50% стоимости.