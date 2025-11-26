- Категория
Государство будет компенсировать половину стоимости строительства животноводческих ферм на прифронтовых территориях
Сегодня, 26 ноября, правительство приняло решение об усилении поддержки животноводческой отрасли на прифронтовых территориях. Размер частичного возмещения стоимости строительства животноводческих ферм для содержания крупного рогатого скота на прифронтовых территориях увеличен с 25% до 50% стоимости.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.
Соответствующее постановление вносит изменения в порядок использования бюджетных средств для поддержки развития животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции.
Замминистра Тарас Высоцкий подчеркнул, что это решение является весомой финансовой поддержкой для бизнеса, который инвестирует в восстановление отрасли.
Ожидаемый эффект:
- удешевление строительства новых объектов;
- содействие росту производства молока и продукции с добавленной стоимостью;
- создание новых рабочих мест и обеспечение стабильных доходов в общинах прифронтовых регионов.
"Правительственное решение является важным шагом для поддержки агропроизводителей, строящих или обновляющих животноводческие фермы и объекты по переработке. Увеличенная доля возмещения будет стимулировать инвестиции в скотоводство и ускорит возобновление производства в регионах, работающих рядом с зоной боевых действий", - отметили в министерстве.
Напомним, в августе Кабмин принял обновленные правила поддержки животноводства. Новая программа направлена на стимулирование развития отрасли.