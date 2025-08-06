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Правительство обновило правила поддержки животноводства: как это поможет фермерам

ферма
Фермеры могут получить компенсацию до 80%. / Depositphotos

Кабинет министров принял обновленные правила поддержки животноводства. Новая программа направлена на стимулирование развития отрасли.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко.

Правительство приняло решение о предоставлении финансовой помощи аграриям. Фермеры смогут компенсировать до 80% расходов на племенных животных.

Также программа предусматривает частичное возмещение (до 25%) затрат на строительство или реконструкцию сельскохозяйственных объектов, в том числе ферм и перерабатывающих цехов.

"Эта программа даст аграриям инструменты для развития. Чтобы фермеры могли снизить собственные затраты, модернизировать производство, увеличить поголовье и создавать рабочие места в общинах", - отметила премьер.

Напомним, по состоянию на 1 июня 2025 года поголовье крупного рогатого скота в Украине сократилось на 8% по сравнению с прошлым годом, главным образом, за счет уменьшения количества животных в приусадебном секторе.

В мае молочно-товарные фермы (МТФ) нарастили поголовье коров как по сравнению с предыдущим месяцем, так и с прошлогодним периодом. Больше всего рогатого скота содержат фермеры пяти регионов Украины: Полтавской. Киевской, Черкасской, Черниговской и Винницкой областей.

Автор:
Татьяна Бессараб