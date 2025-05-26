Фермеры нарастили поголовье коров: в каких регионах содержат больше крупного рогатого скота

Молочнотоварные фермы (МТФ) нарастили поголовье коров как по сравнению с предыдущим месяцем, так и с периодом прошлого года. Больше всего крупного рогатого скота содержат фермеры пяти регионов Украины: Полтавской, Киевской, Черкасской, Черниговской и Винницкой области.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Ассоциации производителей молока (АВМ).

Как отметил аналитик АВМ Георгий Кухалейшвили , с общая тенденция сокращения поголовья крупного рогатого скота (КРС) в Украине происходит преимущественно за счет хозяйств населения.

По предварительным данным, по состоянию на 1 мая 2025 года в приусадебном и промышленном секторе Украины содержится 2 млн 179,8 тыс. голов КРС, в том числе 1 млн 153,3 тыс. коров. Около 42% животных содержатся на промышленных предприятиях, а 58% – в хозяйствах населения.

В промышленном секторе содержится 921,5 тысяч. голов КРС, что на 5 тысяч председателей больше относительно 1 апреля 2025 года. Поголовье коров составляет 382,4 тыс. коров и увеличилось на 5,2 тысяч голов за последний месяц.

В приусадебном находится 1 млн 258,3 тысяч голов КРС, что на 37 тысяч голов больше по сравнению с 1 апреля 2025 года.

В ассоциации отмечают, что многие фермеры не инвестируют в увеличение поголовья коров во время войны и испытывают дефицит оборотных средств.

Регионы-лидеры по количеству КРС

Больше всего поголовья коров, по состоянию на 1 мая, удерживают фермеры в следующих областях Украины:

Полтавская — 125 тысяч;

Черкасская — 104 тыс;

Киевская — 89,2 тыс;

Черниговская — 88,4 тыс;

Винницкая – 81 тыс.

Существует сдержанный оптимизм по увеличению количества МТФ в относительно безопасных регионах Украины, которые, несмотря на войну, модернизируют действующие и новые мощности и наращивают поголовье коров. Согласно подсчетам АВМ, по состоянию на настоящее время не менее 40 хозяйств внедряют указанные мероприятия.

Кухалейшвили отмечает, что сокращение поголовья КРС происходит в Украине в течение многих лет из-за отсутствия эффективной государственной программы поддержки молочного скотоводства. Сокращение поголовья ускорилось после начала полномасштабного вторжения России. Типичной ситуацией для прифронтовых регионов является гибель определенного количества КРС в результате российских обстрелов. Достаточно фермеров оставили коров на оккупированных территориях. Эти животные не подлежат учету.

Напомним, Кабинет министров Украины принял постановление №1407, которым продолжено финансирование государственной программы по поддержке фермеров, обрабатывающих до 120 гектаров угодий или содержащих до 100 коров, 500 коз и/или овец.