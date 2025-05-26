Фермери наростили поголів’я корів: у яких регіоніах утримують найбільше великої рогатої худоби

Молочнотоварні ферми (МТФ) наростили поголів’я корів як порівняно з попереднім місяцем, так і з минулорічним періодом. Найбільше великої рогатої худоби утримують фермери п’яти регіонів України: Полтавської. Київської, Черкаської, Чернігівської та Вінницької областей.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Асоціації виробників молока (АВМ).

Як зазначив аналітик АВМ Георгій Кухалейшвілі, загальна тенденція скорочення поголів’я великої рогатої худоби (ВРХ) в Україні відбувається переважно за рахунок господарств населення.

За попередніми даними, станом на 1 травня 2025 року в присадибному і промисловому секторі України утримується 2 млн 179,8 тисяч голів ВРХ, у тому числі 1 млн 153,3 тисяч корів. Близько 42% тварин утримується на промислових підприємствах, а 58% – в господарствах населення.

В промисловому секторі утримується 921,5 тис. голів ВРХ, що на 5 тис. голів більше відносно 1 квітня 2025 року. Поголів’я корів становить 382,4 тис. корів і збільшилося на 5,2 тис. голів за останній місяць.

В присадибному знаходиться 1 млн 258,3 тис. голів ВРХ, що на 37 тис. голів більше порівняно до 1 квітня 2025 року. Кількість корів станом на 1 травня 2025 року становила 770,9 тис. голів, що на 2 тис. голів менше ніж місяць тому.

В асоціації відзначають, що багато фермерів не інвестують в збільшення поголів’я корів під час війни і відчувають дефіцит обігових коштів.

Регіони-лідери за кількістю ВРХ

Найбільше збільши поголов’я корів, станом на 1 травня, утримують фермери у наступних областях України:

Полтавська — 125 тисяч;

Черкаська — 104 тис;

Київська — 89,2 тис;

Чернігівська — 88,4 тис;

Вінницька — 81 тис.

Існує стриманий оптимізм щодо збільшення кількості МТФ у відносно безпечних регіонах України, які, попри війну, модернізують діючі та будуть нові потужності і нарощують поголів'я корів. Згідно підрахункам АВМ, станом на тепер не менше 40 господарств впроваджують зазначені заходи.

Кухалейшвілі зауважує, що скорочення поголів’я ВРХ відбувається в Україні протягом багатьох років через відсутність ефективної державної програми підтримки молочного скотарства. Скорочення поголів’я прискорилось після початку повномасштабного вторгнення Росії. Типовою ситуацією для прифронтових регіонів є загибель певної кількості ВРХ внаслідок російських обстрілів. Достатньо фермерів залишили корів на окупованих територіях. Ці тварини не підлягають обліку.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України ухвалив постанову №1407, якою продовжено фінансування державної програми з підтримки фермерів, що обробляють до 120 гектарів угідь або утримують до 100 корів, 500 кіз та/або овець.