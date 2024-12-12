Уряд продовжив фінансування програми підтримки фермерів на 2025 рік

Кабінет міністрів України ухвалив постанову №1407, якою продовжено фінансування державної програми з підтримки фермерів, що обробляють до 120 гектарів угідь або утримують до 100 корів, 500 кіз та/або овець.

Про це повідомив міністр агрополітики Віталій Коваль.

Згідно з повідомленням, фермери, які не отримували допомогу у 2024 році, зможуть скористатися підтримкою у 2025 році.

Також збільшено термін подання заявок до Державного аграрного реєстру, оскільки фінансування програми передбачено на два роки.

Фінансування на 2025 рік

За словами Коваля, законом України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" виділено 4,726 млрд гривень на реалізацію програми.

Фермери можуть розраховувати на такі види допомоги:

4 тис. грн бюджетної субсидії на 1 гектар сільськогосподарських угідь;

бюджетної субсидії на 1 гектар сільськогосподарських угідь; 7 тис. грн дотації за утримання однієї корови;

дотації за утримання однієї корови; 2 тис. грн дотації за утримання однієї кози або вівці.

Як подати заявку

Про початок прийому заявок буде повідомлено на офіційних сайтах Мінагрополітики та Державного аграрного реєстру.

Ця ініціатива є частиною підтримки малих та середніх фермерів, спрямованої на розвиток аграрного сектора та підвищення продовольчої безпеки країни.

Нагадаємо, 28 листопада президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про державний бюджет України на 2025 рік", який передбачає понад 7 млрд гривень на підтримку аграрної сфери.