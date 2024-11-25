Понад половину всіх корів в Україні утримують у восьми областях: які регіони у лідерах

Поголів’я великої рогатої худоби в Україні продовжує скорочуватися. Найбільше скорочення відбувається в господарствах населення. Наразі близько 41% тварин утримується на промислових підприємствах. Кількість корів на молочно-товарних фермах зменшилась на 5,8 тис. голів.

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Про це повідомляє аналітик Асоціації виробників молока (АВМ) Георгій Кухалейшвілі.

Скільки корів в Україні

За попередніми даними Міністерства аграрної політики та продовольства України, станом на 1 листопада 2024 року в присадибному і промисловому секторі України утримується 2 млн 245,1 тис. голів ВРХ, у тому числі 1 млн 233,1 тис. корів. Порівняно до 1 жовтня 2024 року, поголів’я ВРХ в Україні зменшилось на 49,3 тис. голів (-2%), а чисельність корів зменшилась на 9,6 тис. голів (-1%).

Порівняно до 1 листопаду 2023 року поголів’я ВРХ скоротилось на 163,4 тис. голів (-7%), у тому числі корів – на 87,7 тис. голів (-7%). Близько 41% тварин утримується на промислових підприємствах, а 59% – в господарствах населення.

В промисловому секторі утримується 918,5 тис. голів ВРХ, що на 4,4 тис. голів (-0,5%) менше ніж 1 жовтня 2024 року. Поголів’я корів склало 375,3 тис. корів і зменшилось на 600 голів (-0,2%) за останній місяць. За останній рік поголів’я ВРХ на підприємствах скоротилося на 6,4 тис. голів (-1%). Кількість корів на молочно-товарних фермах зменшилась на 5,8 тис. голів (-2%).

В присадибному секторі знаходиться 1 млн 326,6 тис. голів ВРХ, що на 44,9 тис. голів (-3%) менше порівняно до 1 жовтня 2024 року. Кількість корів в господарствах населення станом на 1 листопада 2024 року склала 857,8 тис. голів, що на 9 тис. голів (-1%) менше ніж місяць тому. За останній рік кількість ВРХ в господарствах населення скоротилася на 157 тис. голів (-12%), а кількість корів зменшилась на 81,9 тис. голів (-10%).

Які регіони у лідерах

Як повідомляють в АВМ, поголів'я ВРХ збільшилось у сільгосппідприємствах Миколаївської області (+10%), Тернопільської області (+10%), Хмельницької області (+6%), Івано-Франківської області (+6%), Черкаської області (+5%), Київської області (+4%) та Полтавської області (+1%) порівняно до 1 листопада минулого року.

Зазначається, що в регіональному розрізі близько 53% тварин від загального поголів’я ВРХ утримується в господарствах усіх категорій в наступних областях:

Хмельницька область – 215,5 тис. голів;

Полтавська область – 185,1 тис. голів;

Вінницька область – 164,8 тис. голів;

Тернопільська область – 142,5 тис. голів;

Одеська область – 130,1 тис. голів;

Черкаська область – 128,1 тис. голів;

Чернігівська область – 123 тис. голів;

Житомирська область – 112 тис. голів.

Утримання корів стає дорожчим

Кухалейшвілі зауважує, що скорочення поголів’я ВРХ є давньою проблемою України через відсутність ефективної державної програми підтримки молочного скотарства, а війна лише погіршила ситуацію.

"Типовою ситуацією для прифронтових регіонів є загибель певної кількості ВРХ внаслідок обстрілів російських окупантів. Достатньо фермерів залишили корів на окупованих територіях. Ці тварини не підлягають обліку або були конфісковані російськими окупантами і продані на м’ясо. Корів, які отримали поранення, фермери відправляють на вибраковку, що також сприяє зменшенню поголів’я", - підкреслив аналітик.

Він зауважив, що багато фермерів утримуються від збільшення поголів’я корів в умовах воєнного часу і дефіциту обігових коштів.

"Утримання корів стає дорожчим через зменшення рентабельності виробництва молока і зростання витрат на підготовку кормів, дизельне паливо та електроенергію. Виробничі витрати зростають швидше ніж ціни на готову продукцію і очікується зростання вартості кормів через подальшу стабілізацію цін на зернові та олійні культури, зростання вартості електроенергії, девальвацію гривні та зниження купівельної спроможності українців", - пояснює експерт.

Крім того, викликом для фермерів залишається скорочення пасовищ та сільськогосподарських земель для посівної внаслідок забруднення мінами та снарядами.

Нагадаємо, за прогнозами Мінагрополітики, у 2024 році передбачається зниження рентабельності усієї тваринницької продукції через зростання витрат, зокрема на корми та електроенергію.

Зауважимо, нещодавно Мінагрополітики запустило новий електронний портал "єТваринництво" для реєстрації суб’єктів племінної справи, який в рази спростить процедури для фермерів.