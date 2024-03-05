Мінагрополітики спрогнозувало цьогорічну рентабельність щодо рослинництва та тваринництва

Очікується, що у 2024 році рівень рентабельності зернових та олійних культур зросте, за умови стабілізації безпекової ситуації та експорту. У січні 2024 року морські порти Одеської області стали рентабельнішими для експорту ніж порт Констанца і порти Гданськ, забезпечивши аграріям вищу дохідність завдяки ефективнішому експорту морем.

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики України.

Однак, у відомстві прогнозують зниження врожайності на 4-5% та зростання вартості елеваторних послуг через підвищення цін на електроенергію, а також невелике збільшення орендної плати за землю.

На відміну від рослинництва, продукція тваринництва була прибутковою протягом усього 2023 року, зокрема прибутковість молока зросла у січні 2024 року.

Однак, у 2024 році передбачається зниження рентабельності усієї тваринницької продукції через зростання витрат, зокрема на корми та електроенергію.

Що вплинуло на збитковість рослинництва

Незважаючи на зменшення витрат на виробництво та поліпшення умов логістики, у 2023 році культивування зернових культур в Україні здебільшого було не прибутковим. Ситуація з вирощуванням олійних культур була кращою: виробництво соняшнику демонструвало мінімальні збитки, тоді як соя та ріпак приносили невеликий прибуток.

Загальний рівень дохідності зернових і олійних культур покращився у 2023 році порівняно з минулим роком, але низькі світові ціни перешкоджали сектору досягти значної прибутковості.

Повідомляється, що у 2023 році найбільшу частку усіх витрат становили витрати на добрива, коливаючись від 17% до 28%. У зв'язку з фінансовими обмеженнями, українські фермери продовжували економити на добривах другий рік поспіль, зменшивши норми внесення на 49% навіть попри зниження цін. Також спостерігалося зниження цін на інші ключові матеріали: насіння, засоби захисту рослин та пально-мастильні матеріали.

Логістичні витрати на експорт у 2023 році зазнали зниження: до портів Одеси на 33%, до порту Констанца через річкові порти Дунаю на 40%, і до портів Гданськ/Гдиня на 42%. Середній відсоток витрат на логістику від кінцевої ціни реалізації зерна склав близько 21% у 2023 році порівняно з 25% у 2022 році.

Аграріїв забезпечили засобами захисту рослин для посівної

Ще до поновлення блокади кордону зі сторони Польщі аграрні підприємства забезпечили ресурси для проведення посівної кампанії.

"Ще до повного блокування кордону аграрії мали забезпеченість насінням, засобами захисту та добривами, оскільки закупівлі та завезення на склади відбувається завчасно. У перші тижні нового року були певні проблеми із постачанням добрив на кордоні, але питання вирішилось, тож загрози з приводу дефіциту добрив не вбачається. Щодо засобів захисту, то постачальники гнучкі та, розуміючи ситуацію на кордоні, швидко переорієнтовують свої ланцюжки постачання, проте збільшення логістичного плеча в обхід польського кордону може впливати на кінцеву вартість продукції ", - повідомив генеральний директор Українського клубу аграрного бізнесу Олег Хоменко.

Додамо, що продовольча та сільськогосподарська організація Об'єднаних націй (ФАО) у співпраці з Міністерством аграрної політики та продовольства України надасть насіння ярої пшениці малим та середнім фермерським господарствам та сільгоспвиробникам, земельні угіддя яких становлять від 10 до 500 гектарів.

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