Втерли носа полякам: Україна в лютому покращила показники експорту агропродукції

У лютому 2024 року Україні вдалося експортувати 8 млн тонн агропродукції, що на 3,4% більше аналогічного показника попереднього місяця. Але через протести польських фермерів не вся продукція встигла фізично перетнути кордон і певна кількість транспорту ще стоїть в чергах на виїзд.

Про це повідомляє пресслужба Українського клубу аграрного бізнесу .

Зазначається, що структура експорту агропродукції в лютому 2023 року виглядала наступним чином:

зернові культури: 5,8 млн т (кукурудза - 53%, пшениця - 44%, ячмінь - 4%). Зростання до показника попереднього місяця: +9%;

олійних культур – 599,3 тис. т (соя – 54%, ріпак – 41% та насіння соняшника – 4%). Падіння: -22%.

рослинні олії – 646,1 тис. т (соняшникова олія - 93%, соєва – 4% та ріпакова - 2%). Падіння: -3%.

макухи після вилучення рослинних олій – 551,7 тис. т (соняшникова - 90%, соєва - 10%). Падіння: -7%;

інші види агропромислової продукції – 382,5 тис т. Падіння: -2%.

"Окрім зернових культур, щодо експорту всіх інших видів агропромислової продукції фіксувалося зниження. Найбільше падіння продемонстрували олійні культури, експорт яких скоротився на 22%. Це пов’язано зі скороченням обсягів олійних культур, що призначені для експорту, особливо ріпаку", - зауважують в УКАБ.

Там додають, що Україна мала б ще вищі показники експорту, якби не виникали проблеми з блокуванням кордону польськими протестувальниками.

"Значні затримки на кордоні призводять до додаткових втрат українських аграріїв, а також скорочення обсягів експорту. Вчасне надходження фінансових коштів від реалізації раніше вирощеного врожаю особливо гостро стоїть зараз перед початком весняної посівної", - підкреслюють в УКАБ.

95% зернового експорту зараз відбувається через глибоководні порти

У січні поточного року основна частина експорту агропродукції, а саме 6,7 мільйонів тонн, була здійснена завдяки морським перевезенням. В той же час, транзит через територію Польщі склав лише 0,37 мільйона тонн, що становить близько 5% від загального обсягу експорту.

Через протести польських фермерів на кордоні Україна наростила експорт тимчасовим морським коридором. У лютому було експортовано рекордні 8 млн тонн вантажів.

Попри війну Україна залишається одним з ключових гарантів продовольчої безпеки. З початку роботи українського тимчасового коридору майже 28 млн тонн вантажів отримали 42 країни, з яких 19 млн тонн – це зернові та олійні.

У зв’язку з блокадою кордону, Українське Дунайське пароплавство запропонувало перенаправити вантажі, які перевозились у країни Євросоюзу вантажівками, на річковий транспорт.

Також "Укрзалізниця" закликає українських аграріїв змінити маршрути своїх вантажів та відправляти їх через Угорщину.

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