Аграрії чотирьох областей розпочали посівну

Аграрії чотирьох областей, а саме: Вінницької, Миколаївської, Одеської та Херсонської, розпочали посівну ярих зернових та зернобобових. Сільгоспвиробники сіють пшеницю, ячмінь і горох.

Про це повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Вже засіяно 22,3 тис га

За даними відомства, станом на кінець лютого вже засіяно 22,3 тис га. З них - 0,8 тис га пшениці, 11,4 тис га ячменю та 10,2 га гороху.

Зокрема:

на Одещині – 7,8 тис га ячменю і 7,1 тис га гороху;

в Миколаївській області – 3,5 тис га ячменю та 2,4 тис га гороху;

на Вінниччині посіяли 0,8 тис га пшениці та 0,5 тис га гороху;

на Херсонщині – 0,05 тис га ячменю та 0,15 тис га гороху.

Які культури сіятимуть українські аграрії

Як повідомляло Мінагрополітики, українські аграрії 2024 року планують збільшити площі під соєю та цукровим буряком і зменшити під кукурудзою. У цілому 2024 року посівні площі під ярими культурами можуть скоротитися на 0,5 млн га, або на 3,7% порівняно з минулим сезоном.

Також пріоритетними залишаються зернобобові, посівні площі під якими збільшаться на 11%, та ярий ячмінь — на 7%. Зростання інтересу до ячменю може бути пов’язане з розширенням географії морських відвантажень. Посіви ярої пшениці зростуть на 2%.

Крім того, аграрії зацікавлені у вирощуванні ярого ріпаку. Частина виробників планує посіяти ріпак уперше. Загалом посівні площі під цю культуру збільшаться на 24%.

У 2024 році врожай буде меншим

Зауважимо, як розповів очільник Мінагрополітики Микола Сольський, Україна очікує, що посівні площі навесні 2024 року будуть такими ж, як і минулого року, але за найгіршого сценарію вони можуть трохи зменшитися.

В листопаді 2023 року міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський заявив, що урожай зерна в Україні у 2024 році буде меншим, і деякі поля можуть залишитися не засіяними через скорочення рентабельності виробництва.

При цьому міністр не виключив сценарію за яким деякі поля в країні залишаться незасіяними, оскільки для деяких аграрних компаній вигідніше буде сплатити орендну плату за землю, ніж сіяти культури та ризикувати невигідними результатами через високі витрати.

Нагадаємо, в Українському клубі аграрного бізнесу прогнозують, що за песимістичного сценарію у 2024 році посівні площі під олійні культури можуть скоротитися на 16%, а під зернові на 17%.

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