Приватбанк збільшує обсяги кредитування аграріїв на посівну: які умови

З початку року Приватбанк збільшив обсяги кредитування агропідприємств та фермерів на посівну 2024 року, щоб забезпечити під час війни стабільну роботу критично важливого для України агросектору та продовольчу безпеку країни.

Про це повідомила пресслужба Приватбанку.

Зазначається, що з лютого банк почав активне фінансування посівної, акцентуючи особливу увагу на підтримку фермерів та агропідприємств малого бізнесу.

"Ми кредитуємо, фермери працюють - лише минулого року Приватбанк надав українським аграріям кредитів на суму понад 12 млрд грн, а це більше ніж 4 тисяч господарств та фермерів, - зауважує член правління Приватбанк з питань МСБ Євген Заіграєв.

Він додав, що для фінустанови вкрай важлива підтримка підприємств, які знаходяться у деокупованих регіонах, банк підтримує агробізнес разом з державною програмою "5-7-9%", Європейським Банком Реконструкції та Розвитку, USAID та страховою компанією "Універсальна", щоб клієнти могли отримати додаткові переваги за рахунок фінансових інструментів, кредитних гарантій та грантових програм, страхування аграрних ризиків та майбутнього врожаю від наших партнерів.

Які умови кредитування

Українські господарства та фермери можуть отримати кредит Приватбанку на проведення весняних польових робіт онлайн - заявку на пільгове кредитування можна подати онлайн на сторінці pb.ua/agro.

За умовами програми, фінансування посівної 2024 в рамках програми "5-7-9" доступне під 13%, в рамках програм співробітництва з ЄБРР від 3% річних.

В Україні запрацював Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві

В Україні запрацював Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві, який надаватиме гарантії під кредити малим фермерам.

За його підтримки аграріям з земельним банком до 500 га буде легше отримати фінансування під розвиток.

Цільове призначення кредиту:

придбання земельних ділянок (якщо кредит надається з метою придбання земельної ділянки сільськогосподарського призначення, фонд надає гарантії лише за умови передавання таких земельних ділянок у заставу банку);

інвестиційні потреби (придбання або ремонт основних засобів, у тому числі сільськогосподарської техніки та комерційних приміщень, зокрема для дотримання сучасних екологічних норм та покращення умов та безпеки праці);

поповнення обігових коштів.

Строк кредитування:

до 3 років на поповнення обігових коштів;

до 7 років для інвестиційних кредитів;

до 10 років для придбання земельних ділянок сільськогосподарського призначення;

обсяг портфельної гарантії – до 50% суми основного зобов'язання за кредитом.

При цьому, часткове гарантування Фонду розповсюджується в т.ч. на кредити за програмою "Доступні кредити 5-7-9%".

Детальніше про новий фінансовий механізм читайте в матеріалі Delo.ua.