В Україні запрацював Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві: що він передбачає

В Україні запрацював Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві, який надаватиме гарантії під кредити малим фермерам.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський , пише Укрінформ.

Статутний капітал Фонду становить майже 400 млн грн

Відтепер фермери матимуть можливість отримати кредити в банку під гарантії Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві. Ці гарантії покривають 50% суми наданого фінансування, тобто наполовину знижують вимоги до застави за позикою. Це дозволить сільгоспвиробникам залучати більші кредитні кошти навіть при недостатності власного майна для забезпечення кредитних зобов’язань.

Фонд надаватиме гарантії за кредитами, які будуть витрачатися на операційно-інвестиційну діяльність, а також для купівлі землі.

Як повідомив Сольський, наразі розмір профінансованого статутного капіталу Фонду становить майже 400 млн грн, проте він може бути збільшений.

Потенційно скористатися таким інструментом в Україні зможуть 17,7 тис малих фермерів.

Які сільгосппідприємства зможуть отримати гарантію

які зареєстровані в Державному аграрному реєстрі (ДАР);

основним видом діяльності яких є виробництво с/г продукції;

річний дохід яких не перевищує 40 млн. євро;

балансова вартість активів яких не перевищує 20 млн. євро;

середня кількість працівників – не більше 250 осіб;

у власності/користуванні яких не більше 500 га земель сільськогосподарського призначення;

які відповідають екологічним і соціальним вимогам законодавства України, екологічним та соціальним вимогам Світового Банку.

За якими кредитами може бути надана часткова гарантія Фонду

Цільове призначення кредиту:

придбання земельних ділянок (якщо кредит надається з метою придбання земельної ділянки сільськогосподарського призначення, фонд надає гарантії лише за умови передавання таких земельних ділянок у заставу банку);

інвестиційні потреби (придбання або ремонт основних засобів, у тому числі сільськогосподарської техніки та комерційних приміщень, зокрема для дотримання сучасних екологічних норм та покращення умов та безпеки праці);

поповнення обігових коштів.

Строк кредитування:

до 3 років на поповнення обігових коштів;

до 7 років для інвестиційних кредитів;

до 10 років для придбання земельних ділянок сільськогосподарського призначення;

обсяг портфельної гарантії – до 50% суми основного зобов'язання за кредитом.

При цьому, часткове гарантування Фонду розповсюджується в т.ч. на кредити за програмою «Доступні кредити 5-7-9%».

До нової програми фінансової підтримки аграрного бізнесу вже доєдналися державні Ощадбанк та Укргазбанк.

Зауважимо, Кабінет Міністрів України утворив Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві 16 лютого 2022 року.

Закон про створення Фонду Верховна Рада ухвалила у листопаді 2021 року.

Нагадаємо, у 2022 році кількість діючих підприємств у галузі сільського, лісового та рибного господарства зменшилася з 51,8 тис. до 35,6 тис, тобто майже на третину (-31,4 %). Для галузі це найбільше зниження з 2012 року, яке водночас перевищує відповідний показник по економіці в цілому (-29,6 %).

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