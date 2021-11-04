Рада приняла закон о создании Фонда частичного гарантирования кредитов для фермеров

4 ноября Верховная Рада Украины приняла закон №3205-2 о Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве.

За принятие документа проголосовали 229 народных депутатов.

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Документ определяет ключевые вопросы деятельности Фонда: порядок формирования уставного капитала, условия его увеличения и уменьшения, порядок принятия органами управления Фонда решений.

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Меры, которые предусмотрены для прозрачной работы деятельности Фонда:

- Фонд предоставляет гарантии в объеме до 50% непогашенной суммы основного долга;

- Фонд предоставляет гарантии на срок действия кредитного договора, но не более 10 лет;

- Кредитный леверидж (соотношение между заёмным и собственным капиталом. — Прим. Delo.ua) 1:4. Каждая выделенная государством гривна превратится в 8 гривен для аграриев.

Критерии к заемщикам, которые смогут воспользоваться услугами Фонда:

- мелкие фермеры, которые обрабатывают до 500 га;

- соответствуют требованиям Закона "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине";

- предельный показатель рассчитывается суммарно по всей группе связанных с субъектом предпринимательства контрагентов.

Отметим, что в феврале текущего года Верховная Рада приняла за основу законопроект № 3205-2 о Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве.

Напомним, что в Украине количество зарегистрированных бизнесов, в которых присутствуют агро-КВЭДы, в 2020 году по сравнению с 2017 годом увеличилось на 24%.

Источник фото: Depositphotos