  • Главная
  • Бизнес
  • Рынки
  • АПК
АПК 40 минут назад

Рада приняла закон о создании Фонда частичного гарантирования кредитов для фермеров

Законом предусмотрена финансовая поддержка для малых и средних фермеров

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

4 ноября Верховная Рада Украины приняла закон №3205-2 о Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве.

За принятие документа проголосовали 229 народных депутатов.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Документ определяет ключевые вопросы деятельности Фонда: порядок формирования уставного капитала, условия его увеличения и уменьшения, порядок принятия органами управления Фонда решений.

Читайте также:
Зеленский пообещал аграриям дешевые кредиты

Меры, которые предусмотрены для прозрачной работы деятельности Фонда: 

- Фонд предоставляет гарантии в объеме до 50% непогашенной суммы основного долга;
- Фонд предоставляет гарантии на срок действия кредитного договора, но не более 10 лет;
- Кредитный леверидж (соотношение между заёмным и собственным капиталом. — Прим. Delo.ua1:4. Каждая выделенная государством гривна превратится в 8 гривен для аграриев.

Критерии к заемщикам, которые смогут воспользоваться услугами Фонда:

- мелкие фермеры, которые обрабатывают до 500 га;
- соответствуют требованиям Закона "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине";
- предельный показатель рассчитывается суммарно по всей группе связанных с субъектом предпринимательства контрагентов.

Читайте также:
Андрей Кравец, "Укргазбанк": "Спрос на кредиты со стороны бизнеса велик как никогда"

Отметим, что в феврале текущего года Верховная Рада приняла за основу законопроект № 3205-2 о Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве.

Напомним, что в Украине количество зарегистрированных бизнесов, в которых присутствуют агро-КВЭДы, в 2020 году по сравнению с 2017 годом увеличилось на 24%.

Источник фото: Depositphotos

АВТОР:

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Минэкономики повысило цены на бензин, но снизило на дизтопливо
Минэкономики повысило цены на бензин, но снизило на дизтопливо
В Украине могут запретить продажу на рынках собранных в лесу грибов
В Украине могут запретить продажу на рынках собранных в лесу грибов
Кошелек киноинвестора: сколько стоит снять фильм в Украине?
Кошелек киноинвестора: сколько стоит снять фильм в Украине?
Загрузка...
Новое видео
Family production: как киевская семья снимает рекламу для Diesel и Saint Laurent и получает Каннских львов

Новости дня

  1. Национализация ПриватБанка: суд вынес решение в пользу компании Коломойского

  2. Украину назвали самой выгодной страной для IT-аутсорсинга

  3. Языковой омбудсмен требует переименовать все города с "русскоязычным характером" названий

  4. Новая украинская авиакомпания Air Ocean с Ан-148: куда полетит и какой будет цена билетов

  5. ВОЗ одобрила индийскую вакцину против Covid-19: подойдет бедным странам

Ивент
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
29 вересня у DTEK Academy відбулася головна подія року HR-спільноти України — HR Wisdom Summit, організована бізнес/медіа бюро еkonomika+, діловим онлайн-медіа delo.ua та журналом "ТОП-100. Рейтинги найбільших".
Загрузка...