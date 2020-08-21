USAID продлило проект по кредитованию украинских аграриев через кредитные союзы

Агентство США по международному развитию (USAID) в августе одобрило продление проекта Всемирного совета кредитных союзов (WOCCU) по кредитованию сельскохозяйственных производителей в Украине до марта 2023 года.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", пролонгация проекта позволит продолжить совершенствование нормативно-правовой базы для кредитных союзов в Украине, предоставлять больше кредитов фермерам и агробизнесу страны и работать с этими финучреждениями над повышением их ликвидности.

Проект был создан в 2016 году. За это время он расширил доступ к сельскохозяйственным кредитам за счет следующих мер:

– поддержки украинских ассоциаций кредитных союзов;

– работы напрямую с группой из 23 кредитных союзов для наращивания их потенциала и предоставлению более 10 тысяч кредитов сельским и сельскохозяйственным микро-, малым и средним предприятиям;

– поддержки разработки новых финансовых правил для сектора кредитных союзов, которые были утверждены в декабре 2019 года и введены в действие в марте 2020 года.

Как отметили в WOCCU, новые правила, а также передача надзора за кредитными союзами Национальному банку Украины с 1 июля 2020 года закладывают основу для повышения безопасности и устойчивости рынка кредитных союзов страны, закладывая основу для долгосрочного роста и расширения доступа к финансам.

"Основываясь на этом прогрессе, проект будет продолжать способствовать увеличению потенциала сектора кредитных союзов Украины, преследуя следующие четыре цели: улучшение рыночной и нормативной среды для кредитных союзов, оказание помощи национальным ассоциациям кредитных союзов в улучшении обслуживания КС, поиск дополнительных источников ликвидности для кредитных союзов и помощь КС в расширении портфелей финансирования сельского хозяйства", — говорится в сообщении WOCCU.

Проект будет сотрудничать с Национальной ассоциацией кооперативных сберегательных и кредитных союзов (NACSCU), Национальной ассоциацией кредитных союзов Польши для поддержки развития фонда ликвидности кредитных союзов в Украине.

В 2016 году USAID начало проект кредитования украинских малых и средних фермеров и сельскохозяйственных предприятий в сельской местности через кредитные союзы, который был рассчитан на период до 2020 года. USAID будет финансировать проект, а реализует его WOCCU.

Департамент кредитования развития USAID (DCA) впервые начал сотрудничать с украинскими кредитными союзами в 2014 году. Тогда USAID совместно с пятью союзами начал реализацию восьмилетней программы поддержки украинских аграриев в Львовской, Херсонской и Харьковской областях.

Она предполагала непрямое финансирование украинских средних и малых агропроизводителей, путем предоставления пособия по увеличению кредитования их кредитными союзами.

Напомним, компания OSTCHEM RETAiL заключила на 2020/2021 маркетинговый год соглашение с шестью украинскими банками о целевом кредитовании закупки аграриями азотных удобрений.