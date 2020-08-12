OSTCHEM RETAiL заключил соглашение с 6 украинскими банками о целевом кредитовании аграриев

OSTCHEM RETAiL — розничное направление холдинга Ostchem, который входит в азотный бизнес Group DF — заключил на 2020/2021 маркетинговый год соглашение с шестью украинскими банками о целевом кредитовании закупки аграриями азотных удобрений. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Соответствующие соглашения заключены с ПроКредит Банк, ПУМБ, Банк Альянс, Агропросперис Банк, ПриватБанк, МТБ банк, осуществляющих кредитную поддержку агропроизводителей по всей Украине. Переговоры еще с одним крупным банком находятся на завершающем этапе.

Уполномоченные банки-партнеры финансируют фермеров, которые покупают азотные минеральные удобрения в химических заводов-производителей, входящих в OSTCHEM Черкасский "Азот", "Северодонецкое объединение Азот" и "Ривнеазот".

Программа кредитования работает следующим образом: уполномоченный банк выдает кредит на закупку азотных минеральных удобрений на льготных условиях, в свою очередь OSTCHEM RETAiL, в качестве представителя производителя, обеспечивает своевременную отгрузку продукции аграрию и субсидирует покупателю процентную ставку по кредиту. Кредиты могут предоставляться в гривне, евро и долларах, как без залога, так и под залог финансовых аграрных расписок или под классическое кредитное обеспечение. Причем сроки кредитования варьируются от 2 до 18 месяцев.

"Этот кредит обеспечивает финансовую поддержку фермера в течении основного аграрного цикла — он может купить удобрения в "низкий" сезон, вовремя их внести, собрать урожай, дождаться лучшей цены на урожай, продать его, когда ему выгодно и вернуть кредит. В этом треугольнике банк-производитель-фермер выигрывают все. Для банка — это возможность предложить рынку новые интересные инструменты, фермер же получает возможность "отвязать" два события: продажу урожая и приобретение удобрений, покупая их в низкий сезон, когда цена значительно ниже", — отметил руководитель направления OSTCHEM RETAiL Евгений Хуриленко.

По его словам, темпы роста рынка целевых кредитов для покупки минеральных удобрений почти вдвое выше, чем в целом кредиты для АПК.

"Мы фактически изменили парадигму продаж минеральных удобрений на аграрном рынке. Это дало свои результаты — за первый год деятельности наши продажи превысили 1 млрд гривен". OSTCHEM RETAiL работает непосредственно с конечным потребителем. Впервые у малых и средних фермеров с площадями посевов от 200 до 15 000 гектаров появился прямой доступ к продукции заводов-производителей и доступ к дешевому финансированию.

СПРАВКА

Group DF — диверсифицированная международная группа компаний, бизнес которой представлен в 11 странах Европы и Азии. Основные направления деятельности Группы — азотный, титановый, газовый бизнесы. В частности, Group DF — один из крупнейших инвесторов в химическую промышленность и энергетику на территории Восточной Европы. Группа внедряет международные стандарты корпоративного управления, стремясь быть прозрачной и понятной для финансовых институтов и рынков капитала. Общая численность работников на предприятиях Group DF превышает 100 тысяч человек. Основатель и собственник Group DF — украинский бизнесмен и меценат Дмитрий Фирташ.

OSTCHEM RETAiL — розничное направление холдинга Ostchem, входящее в азотный бизнес Group DF. OSTCHEM RETAiL создано в 2019 году для обеспечения продаж и прямых поставок минеральных удобрений от заводов-производителей холдинга OSTCHEM к аграриям Украины. OSTCHEM RETAiL первым внедрил альтернативные инструменты продаж на рынке азотных удобрений. Закупка удобрений происходит посредством финансирования банков-партнеров. Компания гарантирует аграриям выгодные цены на азотные удобрения от таких производителей, как: ОАО "Азот" (Черкассы), ОАО "Ривнеазот", ЗАО "Северодонецкое объединение "Азот".