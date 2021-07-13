Андрей Кравец, "Укргазбанк": "Спрос на кредиты со стороны бизнеса велик как никогда"

Укргазбанк позиционирует себя как "зеленый" банк. Как развивалась стратегия Green banking и на каком этапе она сейчас?

— В 2016 году Укргазбанк стал единственным во всей Восточной Европе банком, который встал на путь борьбы с катастрофическими причинами глобального потепления. К тому же не секрет, что Украина является одной из наиболее энергоемких стран мира. Решению этих проблем мы и посвятили свою работу.

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Мы поддерживаем проекты эффективного использования энергоресурсов и минимизации негативного воздействия на окружающую среду как в Украине, так и во всем мире. "Зеленый" вектор стал для нас действительно новой и инновационной моделью развития, которая оправдала себя на 100%. Сейчас наша стратегия включает и проекты устойчивого развития.

В период пандемии мы запустили новое направление финансирования. Речь о поддержке медицины, что соответствует цели устойчивого развития №3 "Крепкое здоровье". На данный момент общая сумма профинансированных проектов защиты здоровья и противодействия последствиям COVID-19 составляет 180 млн грн, а ведь с момента создания этого направления не прошло еще и года. Мы не сбавляем обороты и планируем провести обучающий семинар с участием IFC и, если получим согласие, с представителями Минздрава. Хотим донес­ти до представителей медицинской сферы, как можем помочь с обновлением оборудования, зданий, транспорта благодаря специализированным программам финансирования.

Вызовы пандемии COVID-19 подтолкнули нас к активной поддержке кейсов, направленных на защиту здоровья украинцев. Мы начали финансировать закупку медицинского оборудования, транспорта, расходных материалов, а также комплексную реконструкцию учреждений и т. д.

Во время пандемии серьезно пострадал малый бизнес. Какие программы поддержки предпринимателей показали хорошие результаты?

— Безусловно, карантинные ограничения существенно повлияли на бизнес. Сегодня фокус клиентов сместился с режима выживания в условиях карантина, как это было в прошлом году, на режим развития в новых реалиях. И мы чувствуем это: спрос на кредиты со стороны бизнеса велик как никогда. В марте этого года мы возобновили программу микрокредитования для предпринимателей и уже выдали более 250 кредитов. Была максимально упрощена процедура получения кредита: минимум документов, решение в течение одного дня и возможность подачи заявки через сайт.

Сегодня фокус клиентов сместился с режима выживания на режим развития в новых реалиях

Гордимся также результатами государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%". Мы подписали 1446 соглашений на сумму более 2,5 млрд грн, из которых 1,3 млрд грн — инвестиционные кредиты. А это значит, что у наших клиентов кредиты под более низкие процентные ставки, финансовая поддержка бизнеса в агропромышленном комплексе путем удешевления кредитов и компенсации процентной ставки. И существенный бонус: предоставление в качестве обеспечения по кредитам субъектов предпринимательства — госгарантии.

На первом этапе запуска программы 5-7-9% микропредприниматели жаловались, что получить кредит практически нереально. Что изменилось за полтора года реализации программы?

— С конца прошлого года программа была расширена, и сейчас получить кредит могут не только субъекты микро- и малого бизнеса, но и среднего бизнеса. Мнение, что предпринимателю нереально получить кредит, — миф. На практике дело обстоит иначе. Каждый третий кредит в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" мы выдаем физическим лицам-предпринимателям. А доля кредитов для субъектов микробизнеса в общей структуре кредитного портфеля по программе сегодня составляет 27% от общего количества выданных кредитов.

В рамках стратегии "зеленого" банка вы первыми в Украине присоединились к Carbon Pricing Leadership Coalition (CPLC) и Принципам ответственного банкинга ООН (UNEP FI). Драйвером каких экопрограмм стало такое партнерство?

— Эта коллаборация для нас еще один шаг в создании новых экопродуктов, благодаря которым мы финансируем проекты энергоэффективности и все, что направлено на экологическую модернизацию, возобновляемую энергетику. Ведь такие экопрограммы уменьшают использование ископаемого топлива и, как следствие, уменьшают выбросы СО2.

Также с подразделениями ООН мы разрабатываем новые совместные программы финансирования. Например, в 2020 году вместе с UNIDO (United Nations Industrial Development Organization) запустили инновационный проект по кредитованию внедрения систем энергоменеджмента и мероприятий по энергоэффективности на украинских предприятиях.

Что удалось сделать по уменьшению углеродного следа?

— Среди основных проектов, направленных на декарбонизацию, — переход на ВИЭ, проекты по ресурсоэффективности и энергомодернизации, электротранспорт. Например, проект по модернизации металлургического завода. На огромном предприятии был введен комплекс мероприятий по энергоэффективности. Речь о замене природного газа коксовым и доменным. А с экологической направленности были модернизированы очистные системы. Как результат, на 45,6 тыс. тонн меньше годовых выбросов СО2.

Какие результаты финансирования в экопроекты фермеров?

— Недавно профинансировали проект по строительству модульных теплиц на фермерском хозяйстве. Теперь это не обычные теплицы. Там были установлены фотоэлектрические модули для собственного потребления сгенерированной "зеленой" энергии, все процессы выращивания культур были автоматизированы, а климатические показатели поставлены на четкий контроль. Благодаря этому применение химических препаратов для стимулирования роста, борьбы с паразитами и болезнями растений сведено к минимуму.

Какие принципы ответственного инвестирования реально на сегодня соблюдать банку в Украине? Как это происходит на практике? Как развиваете green bonds?

— При оценке проектов мы учитываем их размер, местоположение и потенциальные экологические и социальные последствия. Для этого наш технический офис и подразделение экологических и социальных рисков (ESRM) анализирует и проверяет проекты на соответствие экокритериям. Также наряду с базовыми показателями эффективности работы бизнес-подразделений мы устанавливаем показатели кредитования экопроектов.

Кроме того, мы и сами показываем пример и внедряем в практику офисной жизни команды ресурсоэффективные решения, способствующие оптимизации потребления электроэнергии, водных ресурсов, топлива в банке, реализуем внутренние проекты экологического менеджмента.

Мы принимаем участие в рабочей группе по внедрению "зеленых" облигаций от Госэнергоэффективности и ожидаем пилотный проект с нашим участием, также сотрудничаем в развитии проекта финансирования декарбонизации.

Почему Укргазбанку выгодна стратегия устойчивого развития?

— Основным принципом ответственной банковской деятельности является формирование устойчивого будущего и приведение банковского сектора в соответствие с глобальными целями ООН. Сотрудничество с ведущими мировыми банками, финансовыми корпорациями — для нас это возможность реализации проектов устойчивого развития, энергосбережения и энергоэффективности, преодоление последствий пандемии COVID-19 и создание новых рабочих мест. Среди основных партнеров — Международная финансовая корпорация (IFC), Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) и Черноморский банк торговли и развития (BSTDB). Основное направление международного сотрудничества для нас — это привлечение инвестиций в развитие инфраструктуры и технологий производства экологически чистой энергии.