Политика и экономика 2 часа назад

Зеленский пообещал аграриям дешевые кредиты

Президент предложил сельхозпроизводителям отдельный формат кредитования

Фото: пресс-служба Офиса президента Украины Фото: пресс-служба Офиса президента Украины
Фото: пресс-служба Офиса президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал способствовать улучшению системы кредитования для агробизнеса.

Об этом глава государства заявил в ходе встречи с представителями бизнеса Черкасской области, передает пресс-служба Офиса президента Украины.

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"Если речь идет об оросительной системе, можем обговорить, по меньшей мере, с государственными банками отдельный формат кредитования. Например, под 3 — 5%. Давайте предложения", — сказал он.

Ранее Агентство США по международному развитию (USAID) одобрило продление проекта Всемирного совета кредитных союзов (WOCCU) по кредитованию сельскохозяйственных производителей в Украине до марта 2023 года.

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Пролонгация проекта позволит продолжить совершенствование нормативно-правовой базы для кредитных союзов в Украине, предоставлять больше кредитов фермерам и агробизнесу страны и работать с этими финучреждениями над повышением их ликвидности.

Напомним, компания OSTCHEM RETAiL заключила на 2020/2021 маркетинговый год соглашение с шестью украинскими банками о целевом кредитовании закупки аграриями азотных удобрений. 

Соглашения заключены с ПроКредит Банк, ПУМБ, Банк Альянс, Агропросперис Банк, ПриватБанк, МТБ банк, осуществляющих кредитную поддержку агропроизводителей по всей Украине.

Переговоры еще с одним крупным банком находятся на завершающем этапе.

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