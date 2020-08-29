Зеленский пообещал аграриям дешевые кредиты

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал способствовать улучшению системы кредитования для агробизнеса.

Об этом глава государства заявил в ходе встречи с представителями бизнеса Черкасской области, передает пресс-служба Офиса президента Украины.

"Если речь идет об оросительной системе, можем обговорить, по меньшей мере, с государственными банками отдельный формат кредитования. Например, под 3 — 5%. Давайте предложения", — сказал он.

Ранее Агентство США по международному развитию (USAID) одобрило продление проекта Всемирного совета кредитных союзов (WOCCU) по кредитованию сельскохозяйственных производителей в Украине до марта 2023 года.

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Пролонгация проекта позволит продолжить совершенствование нормативно-правовой базы для кредитных союзов в Украине, предоставлять больше кредитов фермерам и агробизнесу страны и работать с этими финучреждениями над повышением их ликвидности.

Напомним, компания OSTCHEM RETAiL заключила на 2020/2021 маркетинговый год соглашение с шестью украинскими банками о целевом кредитовании закупки аграриями азотных удобрений.

Соглашения заключены с ПроКредит Банк, ПУМБ, Банк Альянс, Агропросперис Банк, ПриватБанк, МТБ банк, осуществляющих кредитную поддержку агропроизводителей по всей Украине.

Переговоры еще с одним крупным банком находятся на завершающем этапе.