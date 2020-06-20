  • Главная
  • Бизнес
10 минут назад

Corteva Agriscience запустила форвардные программы для украинских аграриев

Компания предоставит сельхозпроизводителям быстрый доступ к финансированию, а также поможет своевременно рассчитаться за продукцию без риска образования нежелательной задолженности

Фото: АгроПортал Фото: АгроПортал
Фото: АгроПортал

Международная научно-исследовательская сельскохозяйственная компания Corteva Agriscience ввела специальные форвардные программы для украинских аграриев.

Как сообщает АгроПортал, на такой шаг компания пошла, чтобы предоставить сельхозпроизводителям быстрый доступ к финансированию, а также помочь своевременно рассчитаться за продукцию без риска образования нежелательной задолженности.

Кратко и по делу в Telegram

Для сельхозпроизводителя форвардный контракт — это удобная возможность получить высококачественные семена и средства защиты растений от Corteva Agriscience без обращения за банковскими кредитами, а также шанс купить продукцию Corteva по выгодным подписным ценам благодаря получению наличных средств при подписании соглашения", — уточнили в компании.

В компании отмечают, что важной особенностью этого сезона являются ожидания по снижению закупочных цен на зерновые и масличные культуры.

Так, с начала года на мировых рынках цены упали примерно на 20%. В связи с этим Corteva Agriscience предлагает клиентам поддержку в виде возможности продать свой урожай по форвардным контрактам, зафиксировав рыночную цену с привязкой к доллару США.

Читайте также:
Химиотерапия: спрос на основные пестициды падает, на препараты против вредителей — растет

"Форвардные контракты предоставляют нашим клиентам возможность получить справедливую цену за свою продукцию и защищают их от ценовых колебаний. Такие инструменты являются особенно важными во время экономической нестабильности, ведь они защищают будущие урожаи сельхозпроизводителей. В следующем сезоне мы ожидаем значительную часть такого вида расчетов за поставленные товары Corteva AgriscienceЦ", — отметил руководитель отдела финансовых решений и стратегических проектов Corteva Agriscience Павел Матюша.

Для того чтобы узнать об условиях форвардных программ и других финансовых инструментов, которые предлагает Corteva, сельхозпроизводители могут обратиться к торговому представителю Corteva Agriscience или департаменту финансовых решений.

Corteva Agriscience — это публичная, глобальная, исключительно сельскохозяйственная компания, которая предоставляет фермерам по всему миру наиболее полный портфель в отрасли, включая сбалансированный и разнообразный набор семян, средств защиты сельскохозяйственных культур и цифровые решения, ориентированные на максимизацию продуктивности для повышения урожайности и рентабельности.

Corteva Agriscience стала независимой публичной компанией 1 июня 2019 г. Ранее компания была сельскохозяйственным подразделением DowDuPont.

Стоит отметить, что в прошлом году сельскохозяйственное подразделение компании Corteva Agriscience — DowDuPont — приняло участие в украинском конкурсе "Лучший молодой агроном 2019".

 

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

На вторую вспышку коронавируса денег должно хватить — Счетная палата
На вторую вспышку коронавируса денег должно хватить — Счетная палата
МСБ vs коронакризис: Тарас Мороз из "Молоко від фермера" и Юрий Прус, AFA
МСБ vs коронакризис: Тарас Мороз из "Молоко від фермера" и Юрий Прус, AFA
Украина вошла в ТОП-5 мировых производителей рапса в 2019 году
Украина вошла в ТОП-5 мировых производителей рапса в 2019 году
Загрузка...
Новое видео
МСБ vs коронакризис: Тарас Мороз (Молоко від фермера) и Юрий Прус (AFA) о решениях для бизнеса

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. На дороги Швеции выйдет седан Ford с двигателем от танка (ВИДЕО)

  3. НКРЭКУ хочет поднять тариф на передачу электроэнергии для "Укрэнерго" в 4 раза

  4. Пожар в Кривом Роге: на Центральном рынке сгорели 22 торговых павильона (ФОТО, ВИДЕО)

  5. За сутки в Украине зафиксирован 841 новый случай заражения COVID-19

Загрузка...