Corteva Agriscience запустила форвардные программы для украинских аграриев

Международная научно-исследовательская сельскохозяйственная компания Corteva Agriscience ввела специальные форвардные программы для украинских аграриев.

Как сообщает АгроПортал, на такой шаг компания пошла, чтобы предоставить сельхозпроизводителям быстрый доступ к финансированию, а также помочь своевременно рассчитаться за продукцию без риска образования нежелательной задолженности.

Для сельхозпроизводителя форвардный контракт — это удобная возможность получить высококачественные семена и средства защиты растений от Corteva Agriscience без обращения за банковскими кредитами, а также шанс купить продукцию Corteva по выгодным подписным ценам благодаря получению наличных средств при подписании соглашения", — уточнили в компании.

В компании отмечают, что важной особенностью этого сезона являются ожидания по снижению закупочных цен на зерновые и масличные культуры.

Так, с начала года на мировых рынках цены упали примерно на 20%. В связи с этим Corteva Agriscience предлагает клиентам поддержку в виде возможности продать свой урожай по форвардным контрактам, зафиксировав рыночную цену с привязкой к доллару США.

"Форвардные контракты предоставляют нашим клиентам возможность получить справедливую цену за свою продукцию и защищают их от ценовых колебаний. Такие инструменты являются особенно важными во время экономической нестабильности, ведь они защищают будущие урожаи сельхозпроизводителей. В следующем сезоне мы ожидаем значительную часть такого вида расчетов за поставленные товары Corteva AgriscienceЦ", — отметил руководитель отдела финансовых решений и стратегических проектов Corteva Agriscience Павел Матюша.

Для того чтобы узнать об условиях форвардных программ и других финансовых инструментов, которые предлагает Corteva, сельхозпроизводители могут обратиться к торговому представителю Corteva Agriscience или департаменту финансовых решений.

Corteva Agriscience — это публичная, глобальная, исключительно сельскохозяйственная компания, которая предоставляет фермерам по всему миру наиболее полный портфель в отрасли, включая сбалансированный и разнообразный набор семян, средств защиты сельскохозяйственных культур и цифровые решения, ориентированные на максимизацию продуктивности для повышения урожайности и рентабельности.

Corteva Agriscience стала независимой публичной компанией 1 июня 2019 г. Ранее компания была сельскохозяйственным подразделением DowDuPont.

Стоит отметить, что в прошлом году сельскохозяйственное подразделение компании Corteva Agriscience — DowDuPont — приняло участие в украинском конкурсе "Лучший молодой агроном 2019".