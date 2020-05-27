Химиотерапия: спрос на основные пестициды падает, на препараты против вредителей — растет

Агрохимия приостановила свое наступление на украинские земли. Рынок средств защиты растений (рынок СЗР) впервые за несколько последних лет затормозился: в 2019 году он почти не вырос в объемах. Столь неожиданную динамику эксперты считают сенсационным трендом в развитии отечественного рынка. "При прогнозировании ожидался дальнейший рост рынка СЗР на уровне 5-6%, что полностью соответствовало тенденции последних 10 лет. Однако в прошлом году роста не было", — заявляет директор отдела маркетинга СЗР компании "Сингента" в Украине Константин Иванюк.

Импорт, главная движущая сила рынка СЗР в Украине, и вовсе упал. По итогам 11 месяцев прошлого года поставки пестицидов сократились на $38 млн, до $843 млн. Ситуация усугубляется еще и тем, что падает тоннаж импорта. За январь-ноябрь 2019-го ввоз пестицидов мировых производителей сократился на 4,3%. Это не банальная переориентация аграриев на более дешевые препараты, а действительно ниспадающий тренд рынка.

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Ключевыми факторами такого поворота стали укрепление национальной валюты, подготовка к земельной реформе и частичное переформатирование рынка СЗР. "Агрокомпании уже сейчас активно накапливают капитал и присматриваются к земельным активам", — отмечает руководитель департамента маркетинга компании Bayer Crop Science Андрей Перчиц. Основными причинами прекращения роста рынка СЗР в 2019 году в компании "Сингента" считают структурные изменения в дистрибуционных системах, рост гривневых расходов фермеров на фоне снижения цен на подсолнечник, сою и укрепления гривны, а также аккумуляцию средств производителями для подготовки к открытию рынка земли. "Все в сумме привело к тому, что хозяйства искали возможности для оптимизации затрат и менее охотно инвестировали в инновационные и более дорогие СЗР, а также менее дисциплинированно платили по кредитам", — поясняет Иванюк.

Аграрии ищут возможность сэкономить на химических препаратах

Вместе с тем сельхозпроизводители прекрасно понимают, что из-за вредителей, сорняков, а также болезней растений можно лишиться 30-40% урожая, поэтому вынуждены серьезно тратиться на пестициды. Только за прошлый год аграрии израсходовали на них около $0,9-1 млрд, закупая при этом почти 2 тыс. наименований препаратов. Наряду с проверенными приобретались также инновационные продукты. Видимо, производителям агрохимии удается убеждать аграриев в том, что высокотехнологичные препараты обеспечат желанное повышение производительности агрохозяйств.

"Уровень развития сельского хозяйства в Украине обусловил постепенное уменьшение использования простых продуктов и увеличение спроса на комбинированные и высокотехнологичные продукты для защиты кукурузы, озимых зерновых, рапса и подсолнечника в прошлом сезоне", — отмечает Перчиц. Он акцентирует внимание аграриев на высокотехнологичных разработках, которые его компания выводит на рынок в 2020 году, в частности, на новом фунгициде "Аскра Xpro" для защиты зерновых культур от широкого спектра болезней, содержащем азол и два SDHI-компонента.

В компании Corteva Agriscience отмечают повышенный спрос на инновационный гербицид "Квелекс", предназначенный для эффективного контроля за сорняками в посевах зерновых колосовых. "Фермеры применили его на площади более 550 тыс. га. И это только второй год продаж препарата. Также мы продемонстрировали высокий старт продаж нашего нового гербицида "Слаш" для защиты рапса. Нам даже пришлось дополнительно заказывать его производство, чтобы закрыть все заказы клиентов", — рассказывает руководитель бизнеса средств защиты растений и семян Brevant seeds компании Corteva Agriscience в Украине Сергей Бут.

Настоящим достижением считают в "Сингенте" вывод на рынок инновационного фунгицида "Элатус Риа" на основе "Солатенола". По информации компании, первый же год продаж показал высокую эффективность этого продукта в производственных условиях и большой спрос на него. Сейчас "Сингента" готовится выводить на рынок серию фунгицидов на основе современного SDHI — адипидина.

Спрос на СЗР биологического происхождения растет

С нынешнего сезона Corteva Agriscience предлагает очередную новинку для гербицидной защиты посевов подсолнечника — препарат "Гелиантекс". "Мы уже имеем высокий спрос на этот препарат со стороны фермеров. Это инновация в борьбе с такими тяжелыми сорняками в посевах подсолнечника, как амброзия и марь белая", — утверждает Бут.

Еще один яркий тренд на рынке СЗР — рост спроса на средства по борьбе с вредными насекомыми. На фоне замораживания закупок гербицидов, фунгицидов и других СЗР популярность инсектицидов в Украине возрастает. Объемы их импорта за январь-ноябрь 2019 года увеличились в денежном выражении на 23%, а в натуральном — на 30%. Доля этих пестицидов в общей структуре импорта СЗР выросла в 2019 году до 14% (против 10% в 2018-м). В основном рост произошел за счет поставок из Китая и Индии — на 0,52 тыс. т и 0,47 тыс. т соответственно. Вместе с тем растет импорт инсектицидов и из стран ЕС — Франции, Великобритании, Испании.

Многие эксперты отмечают также рост востребованности продуктов биологического происхождения для защиты растений. Наиболее популярны в Украине сейчас биофунгициды и биоинсектициды. Номенклатура биопрепаратов постоянно расширяется: в Украине зарегистрировано уже около 200 наименований. Способствует развитию биосегмента популяризация органического производства и волатильность погоды. Размеры биосегмента в Украине пока небольшие, но он ежегодно растет в разы, отмечают в Европейской Бизнес Ассоциации. Эти препараты уже частично вытесняют с рынка химические средства защиты растений.