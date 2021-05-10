В Украине стали значительно чаще регистрировать агробизнес

В Украине количество зарегистрированных бизнесов в 2020 году по сравнению с 2017 годом увеличилось на 24%.

При этом число зарегистрированных бизнесов, в которых присутствуют агро-КВЭДы, увеличилось на 48%, сообщает со ссылкой на данные Единого государственного реестра предприятий и организаций Украинский проект бизнес-развития плодоовощеводства UHBDP.

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Указано, что на юге Украины показатели выглядят скромнее, но динамика все равно идет на рост.

Так, в четырех областях, где работает UHBDP (Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесской), количество зарегистрированных бизнесов выросло на 18% в 2020 году по сравнению с 2017-м, а количество зарегистрированных бизнесов, в которых присутствуют агро-КВЭДы, увеличилось на 30% и составило 23 тысячи 410 кодов в ЕГРПОУ.

"Динамику существенного увеличения сельскохозяйственных бизнесов можно объяснить несколькими причинами: расширение программ государственной финансовой поддержки для аграриев, открытие рынка земли и помощь донорских проектов, как техническая, так и финансовая. Однако отдельных исследований, чтобы подтвердить или опровергнуть это, не проводилось", — отметила межпроектный менеджер UHBDP Александра Гармаш.

Ранее Агентство США по международному развитию (USAID) одобрило продление проекта Всемирного совета кредитных союзов (WOCCU) по кредитованию сельскохозяйственных производителей в Украине до марта 2023 года.

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Пролонгация проекта позволит продолжить совершенствование нормативно-правовой базы для кредитных союзов в Украине, предоставлять больше кредитов фермерам и агробизнесу страны и работать с этими финучреждениями над повышением их ликвидности.

Напомним, компания OSTCHEM RETAiL заключила на 2020/2021 маркетинговый год соглашение с шестью украинскими банками о целевом кредитовании закупки аграриями азотных удобрений.

Соглашения заключены с ПроКредит Банк, ПУМБ, Банк Альянс, Агропросперис Банк, ПриватБанк, МТБ банк, осуществляющих кредитную поддержку агропроизводителей по всей Украине.