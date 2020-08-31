Крупные игроки агрорынка раскладывают бизнес по разным корзинам и переводят его в цифру

Избавившиеся ранее от неприбыльного балласта агрохолдинги сосредоточились на семействе апробированных ими аграрных и смежных бизнесов. Во многих из них диверсификация вообще стала краеугольным камнем стратегии всей их деятельности в последние годы.

Компания "Кернел", например, еще в 2017 году приняла "Стратегию-2021" и сейчас выходит на финишную прямую по ее реализации. В этой программе на среднесрочную перспективу определены отдельные цели в нескольких сегментах бизнеса: в переработке масличных, трейдинге и агробизнесе. Среди задач — строительство масло­перерабатывающего завода в Западной Украине, удвоение экспорта зерновых к 2021 году и др. На реализацию этой стратегии на протяжении 2020-2022 финансовых годов компания предусматривает выделить $370 млн (из совокупных $881 млн ключевых инвестиций на шесть "программных" лет, согласно презентации компании по итогам трех кварталов 2020 финансового года).

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Сейчас, как сказал председатель совета директоров и основатель "Кернела" Андрей Веревский, компания уже прошла экватор "стратегического" пути, и теперь вложенный капитал постепенно превращается в генерирование денежного потока. "Высокая диверсификация — важный элемент стратегии "Кернел". Бизнес-сегменты компании тесно связаны между собой единой стратегией и целями. Синергия и взаимная интеграция создают дополнительную стоимость, а также благоприятно влияют на общий финансовый результат", — рассказывают в пресс-службе компании.

Агроиндустриальный холдинг МХП тоже следует диверсифицированной стратегии роста, выделяя четыре основных бизнеса: производство курятины, растениеводство, мясопереработку и европейский (балканский) операционный сегмент. По словам главного исполнительного директора и основателя МХП Юрия Косюка, холдинг продолжает реализацию своей стратегии географической диверсификации в странах ЕС, МЕNА, СНГ и Африки и фокусируется на более кастомизированных продуктах в рамках стратегии по выходу на новые перспективные рынки.

Группа компаний "Нибулон" в своей деятельности выделяет пять главных направлений — элеваторную инфраструктуру, ВЭД, логистику, судостроение, аграрное производство и животноводство — и практически по каждому имеет выдающиеся результаты и амбициозные планы. Особенно в судостроении и развитии речного судоходства, где конкурентов у компании пока нет. Основатель "Нибулона" Алексей Ватадурский анонсировал планы по участию компании в строительстве флота в Египте и организации доставок в эту страну зерновых из Украины исключительно водным путем. Он отметил, что его нисколько не пугают стратегические решения и серьезные капитальные инвестиции.

Топ-менеджмент холдинга "Астарта-Киев" констатирует, что их бизнес вполне диверсифицированный, и уточняет, что сейчас компания сосредоточилась на задачах повышения эффективности во всех сферах своей деятельности. А это в первую очередь агропроизводство, производство сахара, переработка сои и животноводство. Повышение операционной эффективности бизнеса и развитие партнерских экосистем являются сегодня приоритетами для "Астарты".

"Успех бизнеса зависит не столько от инвестиций или инноваций, сколько от включенности каждого сотрудника в процесс совершенствования деятельности. В рамках внедрения Системы операционного совершенствования "Астарты" (СОВА) персонал не только обучается методам повышения эффективности, но и постоянно занимается поиском и внедрением улучшений процессов. Продолжается также масштабная диджитализация производственных и административных процессов. Для этого внедряется web-система из восьми автономных модулей по управлению агробизнесом онлайн", — поясняют менеджеры отдела коммуникаций холдинга и отмечают, что весной начал работу также Центр партнерского взаимодействия "Астарты", который объединил все сервисы и коммерческие программы компании для аграриев — от закупок, элеваторных услуг и аренды техники до услуг по анализу почвы, страхования, финансирования, IT-разработок, партнерства в поставках ресурсов для агропроизводства.

Успех бизнеса зависит не столько от инвестиций или инноваций, сколько от включенности персонала

Именно диверсифицированная структура бизнеса холдингов позволила большинству из них успешно пройти первый этап двойного испытания экономическим кризисом и пандемией и добиться приемлемых результатов по итогам первого полугодия 2020-го. У каждой компании нашлись бизнесы, которые обеспечили приемлемый совокупный результат.

У "Кернела" выручка в сегменте инфраструктуры и трейдинга увеличилась за январь-март 2020 года на 42%, достигнув $892 млн. Этот сегмент бизнеса стал главным генератором прибыли компании: его EBITDA превысила 62% совокупной квартальной прибыли. Более того, в апреле-мае физический объем перевалки грузов на экспортных терминалах компании вырос на 54%. По итогам 2019/2020 маркетингового года "Кернел", как утверждают в компании, стал оператором №1 в стране по перевалке зерновых грузов и укрепился на позиции крупнейшего экспортера зерна Украины.

"Даже в условиях пандемии компания обеспечила бесперебойность всех производственных процессов и вопреки кризису запустила в эксплуатацию новый зерновой терминал (ООО "Транс­грейнтерминал") в порту Черноморск, установив рекорд по экспорту зерна. В 2020 маркетинговом году "Кернел" увеличил экспортные объемы до 8 млн тонн (+30% к прошлому году). Это 13% всех поставок украинского зерна на внешние рынки и абсолютный рекорд для страны. На очередной маркетинговый год запланирован дальнейший рост экспорта за счет полномасштабного запуска нового терминала", — поясняют в компании.

Ключевым элементом стратегии "Кернел" является также повышение эффективности бизнеса. "Сейчас мы инвестируем в строительство когенерационных установок по производству электроэнергии из лузги подсолнечника, а также в парк зерновозов. Ранее компания использовала услуги третьих лиц, но с 2019 года вкладывает в собственный парк и создает добавленную стоимость в цепочке экспорта зерновых", — отмечает пресс-служба компании.

Холдинг МХП основные доходы в 2020 году, как и годом ранее, получает в сфере производства и продажи курятины. А вот самым динамичным в компании в нынешнем году оказался европейский операционный (мясной) сегмент. Как сообщают в компании, продажи курятины за первую половину 2020 года в тоннаже возросли на 47%, продуктов мясопереработки — на 58% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Кстати, продажи курятины холдинга в Украине за январь-июнь выросли на 2%, полуфабрикатов — на 1%. По итогам деятельности в первом квартале 2020 года МХП остался прибыльным (без учета курсовой разницы).

В условиях кризиса самыми стойкими в агропромышленном комплексе оказались диверсифицированные предприятия

У компании "Нибулон" 2019/2020 маркетинговый год оказался одним из лучших в сфере внешнеэкономической деятельности и судоходстве. Экспорт зерновых и масличных в объеме лишь незначительно сократился, а перевозка грузов внутренними водными путями достигла рекордных 3,8 млн тонн. Прошлогодний "речной" показатель превзойден на 8%. В планах компании на следующий МГ увеличение экспорта до 6 млн тонн, а речных перевозок — до 4,5-5 млн тонн. В сфере производства сельхозпродукции компания делает ставку на пшеницу, подсолнечник и кукурузу. В прошлом году собраны рекордные 146 тыс. тонн кукурузы. В 2020-м "Нибулон" ожидает увеличения урожая подсолнечника на 15%.

"Астарта-Киев" самую большую выручку и прибыль получает в секторе агропроизводства. Правда, вклад компании в консолидированный показатель агропроизводства уменьшился в январе-марте 2020 года до 39% (против 52% в первом квартале 2019-го). На второе место по финансовым показателям выходит производство сахара: его выручка только за первый квартал нынешнего года возросла почти в 1,5 раза, а прибыль — в 1,7 раза. Благодаря в том числе и этому продукту EBITDA за первый квартал года увеличилась, согласно отчету компании, на 11,6 млн евро. Во втором квартале на фоне снижения спроса практически на всю продукцию холдинга наименьшее проседание в физических объемах продаж продемонстрировали молоко, соевый шрот и сахар. Зато почти на весь товарный ассортимент компании цены возросли.

Ожидания крупных диверсифицированных компаний на вторую половину 2020 года сдержанно оптимистичные. Менеджмент заверяет акционеров и владельцев в стойкости выбранных стратегий и моделей развития бизнеса.

Крупнейшие налогоплательщики аграрной отрасли за 2019 год

В течение 2017-2019 годов агрохолдинг уплатил в бюджеты всех уровней 11,7 млрд грн. Из них в госбюджет было направлено 5,22 млрд грн, в местные бюджеты — 3,95 млрд грн.

Одна из крупнейших инвестиций МХП в 2019 году — покупка Perutnina Ptuj (специализированной компании по переработке мяса в ЮгоВосточной Европе). В 2020 году компания взяла курс на трансформацию из сырьевой компании в кулинарную.

В течение 2017-2019 годов группа компаний заплатила в бюджет страны 7,7 млрд грн. Из них в госбюджет направлено 3,9 млрд грн, в местные бюджеты уплачено 3,65 млрд грн. Предприятия группы компаний работают в 600 населенных пунктах 22 регионов Украины.

В 2019 году выручка агропромхолдинга выросла на 20% по сравнению с 2018-м, до 448 млн евро, показатель EBITDA увеличился на 15%, до 78 млн евро. Благодаря увеличению объема продаж зерновых почти половину консолидированной выручки обеспечил сегмент растениеводства. Экспортная выручка составила 253 млн евро (56% от общей выручки), в том числе продажи на рынок ЕС 152 млн евро.

Агрохолдинг экспортировал 7,9 млн тонн зерновых за 2019/20 маркетинговый год (июль 2019 — июнь 2020), став лидером среди экспортеров зерна из Украины. Компания запустила первую когенерационную установку по производству электроэнергии из возобновляемых источников — шелухи подсолнечника. Общие инвестиции в проект ожидаются на уровне $169 млн.

"Нибулон" продолжает расширять сеть речных перегрузочных терминалов компании и строительство грузового флота. В 2019 году флот компании транспортировал рекордные 3,8 млн тонн зерновых и других грузов. Также "Нибулону" удалось побить десятилетний рекорд и отгрузить на экспорт около 5,3 млн тонн сельскохозяйственной продукции.