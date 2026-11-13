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"Укрэнерго" объявило круглосуточные графики отключений на 14 ноября

выключение света, отключение электроэнергии, лампочка
"Укрэнерго" объявило круглосуточные графики отключений на 14 ноября / Shutterstock

14 ноября в части областей Украины в течение всех суток будут действовать плановые отключения электроэнергии. Для всех категорий потребителей будут применяться от 1,5 до 3 очередей почасовых отключений.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение НЭК "Укрэнерго".

Для промышленности в течение суток будут действовать графики ограничения мощности.

Причиной ограничений остаются последствия российских атак на энергосистему.

Энергетики круглосуточно восстанавливают поврежденное оборудование и сети, чтобы как можно скорее вернуть электроснабжение потребителям.

Актуальные графики отключения могут отличаться в зависимости от региона, поэтому потребителям советуют проверять информацию на официальных страницах своих операторов систем распределения.

Напомним, 13 ноября из-за российских атак без света остались потребители 12 областей. В части регионов в течение дня также использовались графики почасовых отключений и ограничения мощности для промышленности.

Автор:
Татьяна Гойденко

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