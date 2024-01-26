В Украине заработал Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве: что он предусматривает

В Украине заработал Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве, который предоставит гарантии под кредиты малым фермерам.

Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский, пишет Укринформ.

Уставный капитал Фонда составляет почти 400 млн грн

Теперь фермеры будут иметь возможность получить кредиты в банке под гарантии Фонда частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве. Эти гарантии покрывают 50% суммы предоставленного финансирования, то есть наполовину снижают требования к залогу по ссуде. Это позволит сельхозпроизводителям привлекать более крупные кредитные средства даже при недостаточности собственного имущества для обеспечения кредитных обязательств.

Фонд будет предоставлять гарантии по кредитам, которые будут тратиться на операционно-инвестиционную деятельность, а также на покупку земли.

Как сообщил Сольский, размер профинансированного уставного капитала Фонда составляет почти 400 млн грн, однако он может быть увеличен.

Потенциально воспользоваться таким инструментом в Украине смогут 17,7 тыс. малых фермеров.

Какие сельхозпредприятия смогут получить гарантию

которые зарегистрированы в Государственном аграрном реестре (ГАР);

основным видом деятельности которых является производство с/х продукции;

годовой доход которых не превышает 40 млн. евро;

балансовая стоимость активов которых не превышает 20 млн. евро;

среднее количество работников – не более 250 человек;

в собственности/пользовании не более 500 га земель сельскохозяйственного назначения;

которые отвечают экологическим и социальным требованиям законодательства Украины, экологическим и социальным требованиям Всемирного банка.

По каким кредитам может быть предоставлена частичная гарантия Фонда

Целевое назначение кредита:

приобретение земельных участков (если кредит предоставляется с целью приобретения земельного участка сельскохозяйственного назначения, фонд предоставляет гарантии только при передаче таких земельных участков в залог банка);

инвестиционные потребности (приобретение или ремонт основных средств, в том числе сельскохозяйственной техники и коммерческих помещений, в частности для соблюдения современных экологических норм и улучшения условий и безопасности труда);

пополнение оборотных средств.

Срок кредитования:

до 3 лет на пополнение оборотных средств;

до 7 лет для инвестиционных кредитов;

до 10 лет на приобретение земельных участков сельскохозяйственного назначения;

объем портфельной гарантии – до 50% от суммы основного обязательства по кредиту.

При этом частичное гарантирование Фонда распространяется в т.ч. на кредиты по программе "Доступные кредиты 5-7-9%".

Отметим, что Кабинет Министров Украины создал Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве 16 февраля 2022 года.

Закон о создании Фонда Верховная Рада приняла в ноябре 2021 года.

Напомним, в 2022 году количество действующих предприятий в отрасли сельского, лесного и рыбного хозяйства уменьшилось с 51,8 тыс. до 35,6 тыс., то есть почти на треть (-31,4%). Для отрасли это наибольшее снижение с 2012 года, одновременно превышающее соответствующий показатель по экономике в целом (-29,6 %).

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