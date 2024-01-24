Если завтра отменят единый налог: какие изменения ждут агросектор

За почти 25 лет существования упрощенной системы налогообложения украинский бизнес успел привыкнуть к ней из-за приемлемых ставок единого налога и удобного администрирования. Каждая новая власть рассматривает вопрос отмены или ограничения функционала упрощенки для расширения доходов бюджета, но не решается из-за вероятных протестов предпринимателей. Изменение налогообложения возможно, говорят эксперты для Delo.ua, но бесконтрольные изменения могут "убить" отрасль.

Упрощенная система налогообложения (УСН) появилась в Украине в конце 90-х годов. Она дала возможность малому и среднему бизнесу платить фиксированные объемы налогов и представлять меньше отчетности в государственные органы. Система оказала положительное влияние на экономику Украины на микро- и макроуровне, создав предпосылки для возникновения в стране среднего класса в 2000-х и 2010-х годах.

В то же время, крупный и средний бизнес научился использовать "упрощенку" для минимизации налоговых платежей, вывода наличных и торговлю контрафактным и контрабандным товаром через разветвленную сеть ФЛП. Поэтому добросовестный бизнес попадает в неравные конкурентные условия с пользователями УСН, что побуждает его комбинировать упрощенную и общую систему налогообложения.

Международный валютный фонд (МВФ) критикует действующие параметры упрощенной системы налогообложения в Украине, что стимулирует наиболее прибыльных налогоплательщиков искажать отчетность и скрывать обороты. Для продолжения сотрудничества с организацией и получения траншей финансирования Украина обязалась разработать Национальную стратегию доходов в 2024-2030 годах, которую утвердила в конце 2023 года.

Документ описывает стратегию администрирования и взимания отдельных видов налогов, декларирует реформирование упрощенной системы налогообложения, НДС, ренты за использование радиочастот, функций таможни и т.д. Не остался без внимания и агросектор – для юрлиц-упрощенцев на 4 группе единого налога планируется выведение с УСО на общую систему налогообложения в течение трех лет.

Аграрные ассоциации уже выразили недовольство этой инициативой – они прогнозируют ухудшение экономического и инвестиционного климата в АПК страны.

Как взимается единый налог с фермеров?

К четвертой группе единого налога (ЕП) могут относиться только сельхозпроизводители . В настоящее время этой группой "упрощенки" могут пользоваться следующие плательщики:

а) юридические лица, у которых доля сельскохозяйственного товаропроизводства за предыдущий отчетный год равна или превышает 75%; б) физические лица-предприниматели, осуществляющие деятельность исключительно в пределах фермерского хозяйства, при условии выполнения следующих требований: осуществляют исключительно выращивание, откорм сельскохозяйственной продукции, ее сбор, вылов, переработку или продажу; осуществляют хозяйственную деятельность (кроме снабжения) по месту налогового адреса; не используют труд наемных лиц; членами фермерского хозяйства такого ФЛП являются только члены его семьи; используют совокупную площадь сельхозугодий или земель водного фонда не менее 0,5 га, но не более 20 га. Базой налогообложения плательщиков ЕН четвертой группы сейчас показатель НДО с учетом коэффициента индексации, определенного на 1 января базового отчетного года. Размер единого налога рассчитывается как процент каждого гектара земли и составляет: 0,95% - для пашни, сенокосов и пастбищ;

- для пашни, сенокосов и пастбищ; 0,57% - для пашни, сенокосов и пастбищ, расположенных в горных зонах и на полесских территориях;

- для пашни, сенокосов и пастбищ, расположенных в горных зонах и на полесских территориях; 0,57% - для многолетних насаждений (сады, лесополосы);

- для многолетних насаждений (сады, лесополосы); 0,19% - если многолетние насаждения расположены в горных районах;

- если многолетние насаждения расположены в горных районах; 2,43% - для водоемов;

- для водоемов; 6,33% - для сельскохозяйственных угодий, находящихся в условиях закрытого грунта; Кто может находиться в 4-й группе единого налога? (Приховати)

Что планируется изменить? Для юридических лиц Нацстратегия доходов предусматривает полную отмену 4 группы УСН и перевод их на общую систему налогообложения.

"Для производителей с/х продукции – юридических лиц ставки единого налога в течение трех лет будут пересмотрены в сторону увеличения до размера эквивалентного общему значению ставки налога на прибыль ( 18% – ред.). Целью такой меры является поощрение юридических лиц к постепенному, в течение трех лет, самостоятельному переходу на общую систему налогообложения. По окончании переходного периода для юридических лиц будет установлен запрет на пребывание на упрощенной системе налогообложения", - говорится в документе.

Физические лица, осуществляющие деятельность сельскохозяйственных ФХ, смогут остаться на режиме четвертой группы УСН. База налогообложения для них будет расширена с года, в котором будет введено налогообложение земли на основе ее массовой оценки.

Сейчас 4-й группой "упрощенки" пользуются как обычные фермеры, так и крупные агрохолдинги, отмечает Евгений Лысенко, старший юрист практики корпоративного и налогового права юркомпании TOTUM LF. Последние имеют преимущество перед мелким бизнесом, поскольку их ставка налогообложения значительно меньше по стравнению с крупным бизнесом в других отраслях.

Поэтому запланированное изменение налоговой политики должно установить более сбалансированный подход к налогообложению агросектора , а исключение юрлиц из плательщиков 4-й группы ЕП может определенным образом стимулировать развитие малых семейных фермерских хозяйств. Однако, после проведения массовой оценки земли и введения налогообложения на ее основе, размер единого налога для 4 группы для физлиц, скорее всего, тоже увеличится, добавляет эксперт.

Как сейчас определяется налог для "упрощенцев" 4-й группы ? Базой налогообложения выступает НДО с гектара сельскохозяйственных угодий, добавляет юрист практики земельного и аграрного права TOTUM LF Анастасия Ищенко. Размер НДО определяется технической документацией для земельного участка, разработанного в пределах соответствующего территориального общества. Поэтому показатель НДО и размер налога в каждом случае индивидуален и зависит, в том числе, от особенностей расположения земельного участка.

В то же время техническая документация по НДО разработана далеко не для всех сельхозугодий. В случае ее отсутствия применяются данные всеукраинской нормативной денежной оценки земучастков, расположенных вне населенных пунктов. Например, пашня и перелоги в Киевской области в общем случае оцениваются в 26 531 грн/га, в Одесской – 31 017 грн/га, во Львовской – 21 492 грн/га .

Далее годовая сумма налога рассчитывается по следующей формуле: НДО × коэффициент индексации × ставка единого налога для типа угодий. Значение коэффициента индексации НДО на 2023 год составляет 1,051. То есть, аграрий-плательщик налога 4-й группы, обрабатывающий пашню, должен уплатить следующую сумму с гектара:

Область НДО общая, грн Коэффициент индексации Ставка ЕП для пашни Налог за год, грн Киевская 26 531 1,051 0,95% 265 Львовская 31 017 1,051 0,95% 310 Одесская 21 492 1,051 0,95% 215

Таким образом, ФЛП на 4-й группе ЕП платит также ЕСВ, но избавлен от выплаты целого ряда налогов: земельного, налога на прибыль, НДФЛ, НДС, налога на имущество за земельные участки, а также рентной платы за использование воды.

В свою очередь, ФЛП других групп платят гораздо больше . Для первой группы "упрощенки" ежегодный платеж составляет 3 633 грн (302,2 грн/мес), второй – 17 040 грн (1420 грн/мес), третьей – 5% от дохода, или 3% от дохода + НДС.

Налоги на землю в Украине невелики по сравнению с ЕС

Современное налогообложение "упрощенцев" 4-й группы является, по сути, налоговой льготой, пишет доцент Киевской школы экономики Олег Нивьевский. Это фиксированный налог, который заменяет налог на прибыль и налог на землю, а до 2012 года он заменял около 12 других налогов и сборов.

Ставка ЕН в Украине варьируется в диапазоне 0,09-0,95% НДО, и в 2010 году налоговая нагрузка от его уплаты достигала в среднем $0,75/га пашни. В 2015 году налог вырос до $10/га из-за повышения показателя НДО, но по мере девальвации гривни сократился до нынешних $6-7/га. Таким образом, налогообложение сельхозпроизводителей остается очень низким в сравнении с тем, что сельхозпроизводители заплатили бы на общей системе налогообложения.

При этом ведение агробизнеса имеет свою специфику, объясняющую низкие ставки налога 4-й группы:

Урожайные годы сменяются неурожайными, а аграрии обязаны платить фиксированный налог безотносительно своего финансового положения. Например, в 2023 году из-за низких цен на сельхозсырье и сложную логистику единственной рентабельной культурой была соя, а все остальные – убыточными; Аграрии имеют проблемы с доступом к кредитованию, поскольку ЕН 4-й группы не требует ведения детальной отчетности о деятельности. Поэтому банки не могут оценить потенциал того или иного сельхозпредприятия и часто отказывают в предоставлении ссуд. Это важно, поскольку работа агрария напрямую зависит от способности привлекать кредиты.

Олег Нивьевский также подчеркивает, что обеспечить большую справедливость налогообложения агросектора можно на УСН не по правовой форме (напр. крестьянское фермерское хозяйство), а по объему выручки , поскольку мелкими сельхозпроизводителями являются не только фермерские хозяйства.

"Предложения в Нацстратегии-2030 в части изменения подходов к налогообложению в аграрном секторе – это прямо в точку – то, что нужно было уже давно сделать, и о чем мы с коллегами неоднократно писали", – подчеркивает эксперт.

Низкие налоги компенсируют отсутствие дотаций

Заместитель председателя ГО "Всеукраїнська аграрна рада" (ВАР) Дмитрий Кохан акцентирует внимание на показателе рентабельности агропроизводства, согласно которому в 2023 году подавляющее большинство сельхозкультур было убыточным. В таких условиях государству просто бессмысленно переводить плательщиков 4-й группы ЕП на общую систему налогообложения , базой для которой является полученная прибыль.

Из рентабельных культур в 2023 году была только соя. Источник: Минагрополитики

Если, например, перевести их на общую систему уже сегодня, то аграрии будут просто отчитываться о полученных в 2023 году убытках, и вообще не будут платить никаких налогов. Находясь же на 4-й группе "упрощенки", они в любом случае платят фиксированный налог, на который государство может рассчитывыть при планировании будущих бюджетных расходов.

Эксперт отмечает, что с государственной точки зрения воюющее государство должно повышать налоги для обеспечения фронта. Однако переводить нерентабельную отрасль на общую систему налогообложения нелогично, потому что тогда налог на прибыль никто не будет платить – просто не с чего будет взимать налог.

Главной проблемой урегулирования размера налогов с аграриев он называет разницу в базовых принципах налогообложения АПК Украины и ЕС. Действительно, ставка единого налога за пользование землей в Украине сравнительно невысока, но и украинский сельхозпроизводитель не получает дотаций , имеющихся у европейских фермеров.

"В Европе на гектар возделываемой земли ежегодно выплачивается EUR250 и более. В то же время, до полномасштабной войны в Украине господдержка не превышала в среднем EUR6/га. Отсутствие дотаций в Украине частично уравновешивается низким единым налогом, который можно расценивать как определенную поддержку агросектора1 В2. аграрии в среднем получали EUR250 прибыли с гектара, поэтому это в определенной степени уравновешивало украинский и европейский агробизнес", – объясняет Дмитрий Кохан.

Специфика зернового рынка состоит в том, что сельхозпродукция продается на внешних рынках с установившимися ценами, которые колеблются в условных пределах +/- $ 200 /тонна. Европейские аграрии "вписываются" в параметры мирового рынка благодаря большим дотациям, а украинские благодаря низкой налоговой нагрузке, и необоснованное увеличение налогов сделает его неконкурентным.

Нельзя просто поднять на Украине налоги, если все наши соседи будут в значительно лучших экономических условиях. Мы просто проигрываем конкуренцию с ними и "положим" основную экспортную отрасль". Дмитрий Кохан заместитель председателя ВАР

Поэтому Дмитрий Кохан советует до конца российского вторжения воздержаться от каких-либо налоговых изменений, чтобы не взорвать существующую налоговую базу . После войны Украина должна оценить переход на европейскую модель агробизнеса: если украинский фермер тоже получит большие дотации, тогда справедливым будет экономически обоснованное увеличение ЕН.

Эксперты Центра социально-экономических исследований "CASE Украина" отмечают, что исключение юридических лиц из УСН в агросекторе уберет единственное преимущество украинских фермеров. Кроме того, европейский АПК имеет доступ к дешевым кредитам, качественной судебной системе, некоррумпированной налоговой и таможенной службе, а также другим параметрам, которых нет в Украине.

Изменение налогообложения не приведет к достижению запланированной Нацстратегией цели - уменьшению злоупотреблений крупным бизнесом с применением УСН. Такие нормы на практике приведут к превращению упрощенной системы в приближенную к общей. Ею не смогут воспользоваться сотни тысяч малых предпринимателей, которых привлекала в УСН исключительно простота, отсутствие учета и умеренные ставки. Это приведет к массовой тенизации экономики фактически вернув Украину на уровень 1999 года.