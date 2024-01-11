Главные налоговые изменения 2024 года: рост ставок, отмена льгот и контроль КИК

Каждый год в Украине начинается с усиления налогового давления. Это уже своеобразная традиция. 2024-й не стал исключением: ставки отдельных налогов снова вырастут, а проверок и штрафов станет еще больше.

Верховная Рада в конце 2023 года воздержалась от того, чтобы снова "перекраивать" Налоговый кодекс. Только Кабинет министров принял Национальную стратегию доходов до 2030 года, но она является декларативным документом (планом действий), а не законом.

Тем не менее, с 2024 года все равно вступили в силу некоторые налоговые новшества. Для некоторых категорий налогоплательщиков, как физлиц, так и юрлиц, последние изменения в налоговом законодательстве могут быть важными и даже болезненными.

Ключевые изменения, с которыми мы входим в 2024 год – это не столько повышение налогов или штрафов за их неуплату, как возврат полноценного контроля со стороны налоговых органов за бизнесом и гражданами посредством проверок и новых форм отчетности. Юрий Дмитренко старший юрист Asters

Единый налог и единый соцвзнос

С 1 января 2024 года выросли ставки единого налога (ЕН) для предпринимателей первой и второй групп упрощенной системы налогообложения. Это связано с увеличением прожиточного минимума и минимальной зарплаты, которые выросли с 2684 грн до 3028 грн и с 6700 грн до 7100 грн соответственно. Напомним, что СПД первой группы платят налог по ставке 10% прожиточного минимума, а второй группы – по ставке 20% минимальной зарплаты.

"Таким образом, ставка единого налога составит для предпринимателей первой группы – 302,8 грн в месяц (908,4 грн в квартал), а для предпринимателей второй группы – 1420 грн в месяц (4260 грн в квартал)", – уточняет Виктория Ковальчук, партнер юридической компании Esquires.

Вырастет минимальный платеж по единому соцвзносу (ЕСВ), который также привязан к минимальной зарплате. Ставка ЕСВ – 22% "минималки". Соответственно, с 1 января плательщики ЕСВ обязаны отчислять в бюджет от 1562 грн ежемесячно. Кстати, с 1 апреля минимальная зарплата увеличится до 8000 грн, что снова приведет к росту платежей по ЕСВ.

Для предпринимателей 1-3 групп единого налога и предпринимателей на общей системе налогообложения размер ЕСВ с 1 января будет равен 1562 грн в месяц, а с 1 апреля – 1760 грн в месяц. Ярослав Царенко юрист компании Moris

Налог на прибыль банков

Изменение налогов произошло и для банков. С 2024 года банковский сектор платит налог на прибыль по ставке 25% вместо стандартной ставки на уровне 18%. Эта норма закреплена в законе № 3474-IX, которым были внесены поправки в Налоговый кодекс.

За счет повышенного налогообложения прибыли банков государственный бюджет должен дополнительно получить до 7 млрд грн в течение 2024 года.

Нацбанк при этом советует не переживать: на стабильность банковской системы это никак не повлияет. Запаса прочности у банков – с избытком. Правда, финучреждениям будет сложнее наращивать свою капитализацию, так как им придется отдавать госказне больше денег.

По данным НБУ, на 1 декабря 2023 года прибыль банковского сектора превысила 130 млрд грн.

Льготы по НДС и акцизы

Продолжается повышение ставок акцизного налога на сигареты, табачные изделия и табакосодержащие вещества (жидкости для электронных сигарет). С 2024 года "табачный" акциз вырос на 20%.

Кроме того, утратили силу некоторые льготы, которые освобождали от НДС медикаменты и фармацевтическую продукцию.

"Упразднены льготы по НДС при поставке лекарственных средств, медицинских изделий и вспомогательных средств к ним, что приведет к росту их стоимости для конечного покупателя", – объясняет Виктория Ковальчук.

Расширение оснований для налоговых проверок

Налоговые изменения – это не только ставки, но и администрирование. Представители ГНС смогут еще чаще наведываться с проверками к бизнесу. Дело в том, что согласно нормам закона № 3453-IX частично возобновлено проведение документальных плановых проверок, расширены категории налогоплательщиков, которые попадают под эти проверки.

Помимо производителей подакцизных товаров, игорного бизнеса, поставщиков финансовых и платежных услуг, налоговые инспекторы в 2024 году могут проверять:

нерезидентов, которые ведут в Украине деятельность через обособленные подразделения и постоянные представительства;

других налогоплательщиков, которые имеют повышенный уровень риска недоплаты налога на прибыль и НДС, а также выплачивают сотрудникам меньше заработной платы, чем предприятия из этой же отрасли в этом же регионе.



"В нынешних условиях следует ожидать, что подход налоговых органов к проверкам станет жестче: будет много доначислений и штрафов, а правовая позиция налоговой окажется максимально недружественной и неблагоприятной по отношению к бизнесу", – считает Юрий Дмитренко.

Согласно плану-графику налоговых проверок, который был опубликован на сайте ГНС 22 декабря 2023 года, в течение 2024 года налоговая намерена проверить около 2,3 тыс. компаний (юрлиц) и свыше 900 физлиц-предпринимателей.

В то же время, по-прежнему действует мораторий на проверки:

предпринимателей первой и второй групп единого налога;

бизнеса, который находится на временно оккупированных территориях или территориях, где ведутся боевые действия.



Больше препятствий для вывода капитала за рубеж

С 2024 года ГНС усиливает надзор за контролируемыми иностранными компаниями (КИК) и их собственниками.

В частности, речь о том, что с 2024 года действуют штрафы за неподачу отчетности о КИК и о сокрытии/искажении данных о таких компаниях их бенефициарами. Причем, размер штрафов исчисляется тысячами и даже сотнями тысяч гривен.

"Эти штрафы не новые, но с 2024 года налоговики наконец-то смогут их применять", – предупреждает старший юрист Asters Павел Шовак.

К примеру, штраф за неподачу уведомления в налоговую о КИК составляет 908 тысю грн, штраф за невовремя поданный отчет достигает 151 тысю грн, а штрафные санкции при занижении сумм операций КИК, указанных в отчете, могут составить 3 млн грн.

Помимо этого, с 2024 года начала действовать ответственность для финансовых агентов (банков, страховщиков, инвесткомпаний), которые должны передавать в ГНС сведения о счетах своих клиентов. Это связано с запуском и внедрением в Украине автоматического обмена налоговыми данными по стандарту CRS.