В Украине завершился мораторий на налоговые проверки бизнеса, но не для всех: о ком "забудут" еще на год

В Украине завершилось действие моратория на проведение документальных плановых и внеплановых проверок бизнеса, который изначально введен на период с 1 августа этого года и до прекращения военного положения.

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Соответствующий закон, ограничивающий этот срок датой 1 декабря (номер соответствующего проекта - 10016-д), Верховная Рада приняла 9 ноября. Впрочем, президент Владимир Зеленский подписал его лишь 6 декабря, а опубликован документ был 7 декабря. Соответственно, со следующего дня, 8 декабря, на неделю позже запланированного, закон вступил в силу.

Для кого пока будет действовать мораторий на проверки

При этом документ предусматривает, что с 1 декабря этого года до 1 декабря 2024 года действует запрет на документальные проверки плательщиков единого налога первой и второй групп (кроме проверок, связанных с прекращением деятельности физического лица-предпринимателя, и/или проводимых по заявлению самого плательщика).

Также мораторий действует на документальные проверки компаний, налоговым адресом которых (на дату начала оккупации, боевых действий или возможности боевых действий) являются территории, оккупированные Россией или где велись или могли вестись боевые действия. Завершится его действие в последний день месяца, когда официально будет отменен соответствующий статус для соответствующей территории.

Если же компания перерегистрируется на подконтрольной территории Украины, мораторий на ее проверки прекратится с даты такой перерегистрации. При этом в отношении данных компаний будет действовать возможность проверки по их же заявлению или при наличии определенных обстоятельств.

Среди последних – обжалование результатов прошлой проверки; реорганизация юрлица; декларирование заявленного к возмещению из бюджета НДС и/или отрицательное значение по НДС более 100 тысяч гривен; дисциплинарное производство или подозрение в преступлении в отношении налоговиков из-за незаконности выводов прошлой проверки или неполной проверки; выявление нарушения по данным от иностранных госорганов.

Впрочем, для проверки компаний, переехавших с территорий возможных боевых действий, оснований для внеплановой проверки определено 14, а только не упомянутых 5 (из всего 27, определенных в Налоговом кодексе). Также все релоцированные компании не уйдут от проверки, если окажется, что они не возвращают вовремя экспортную валютную выручку.

Мораторий на фактические проверки в затронутых войной районах

Кроме этого, прописан мораторий на фактические проверки по местонахождению активов компаний на территориях оккупации/боевых действий/возможных боевых действий до даты завершения действия такого статуса этих территорий.

Даты эти, напомним, устанавливаются в соответствующем реестре, который ведет Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий, однако следует иметь в виду, что иногда уже установленные даты завершения оккупации или боевых действий позже уточняются.

Примечательно, что мораторий на фактические проверки на территориях возможных боевых действий не распространяется на объекты производства подакцизных товаров (то есть алкоголя, сигарет и так далее), игрового бизнеса, обмена валюты и незарегистрированный бизнес.

Кто до конца 2024 года может попасть под плановые проверки

В свою очередь, предусмотрено, что до конца 2024 года в план-график плановых документальных проверок смогут включаться лишь пять категорий налогоплательщиков. Среди них компании, производящие или продающие подакцизные товары, ведущие игорный бизнес, оказывающие финансовые или платежные услуги.

Также плановые проверки будут возможны в этот период в отношении иностранных компаний, работающих в Украине через представительства и имеющих либо уровень роста налога на прибыль значительно меньший (на 50% и более), чем уровень роста своих доходов; либо декларирующих начисление зарплат при отсутствии декларирования объекта налогообложения налогом на прибыль.

Остальные налогоплательщики смогут включаться в план проверок на основе показателей по итогам довоенного 2021 года при соответствии хотя бы одному критерию:



- уровень уплаты налога на прибыль значительно меньше (на 50% и более), чем уровень его уплаты в соответствующей отрасли (критерий не распространяется на плательщиков единого налога);



- уровень уплаты НДС значительно меньше (на 50% и более), чем уровень его уплаты в соответствующей отрасли (критерий не распространяется на плательщиков, у которых экспортные операции составляют от 25% объема поставок и одновременно уровень уплаты налога на прибыль не меньше 50% от уровня его уплаты в соответствующей отрасли);



- дебиторская задолженность превышает кредиторскую более чем вдвое;



- общая сумма расходов в налоговой декларации об имущественном положении и доходах составляет более 75% общего годового дохода в декларации (при доходе от предпринимательства более 10 миллионов гривен);



- выплата зарплаты меньше средней в соответствующей отрасли в соответствующем регионе.



Отметим, что проект этого закона был подан председателем парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниилом Гетманцевым. В первом чтении его приняли уже на следующий день после подачи – 17 октября. После этого аграрии призывали Раду все же не принимать его в целом, указывая на поспешность такого решения.

Напомним также, что в конце июня Рада приняла закон, согласно которому с 1 августа был отменен единый налог в 2% для бизнеса, а также частично отменен запрет на проведение налоговых проверок для производителей и продавцов подакцизных товаров, игорного бизнеса и компаний, оказывающих финансовые и платежные услуги.

Согласно же новым вступившим в силу изменениям Налогового кодекса, последняя норма, которая должна была действовать до конца войны, прекратила действие с декабря и фактически была перенесена в другой пункт, но уже с расширением числа категорий, подпадающих под плановые проверки, с трех до пяти.

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