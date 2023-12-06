Закон о возобновлении налоговых проверок подписан

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий отмену моратория на проведение налоговых проверок. Об этом 5 декабря сообщил нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

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По его словам, ожидается, что закон вступит в силу 7 декабря.

Отметим, что в карточке соответствующего законопроекта 10016-д пока не указана информация о подписании президентом.

Проверки бизнеса: решение Совета

Мораторий на проведение налоговых проверок был введен после начала полномасштабной агрессии РФ против Украины. Однако Международный валютный фонд потребовал восстановить их для принятия решения касательно очередного транша.

В конце июня Верховная Рада приняла законопроект о возвращении довоенных налогов, однако перед голосованием из документа исключили возобновление налоговых проверок для крупного бизнеса. Проект предусмотрел возобновление проверок только для производителей подакцизных товаров (алкоголь, табак, горючее), а также предприятий, работающих в сферах игорного бизнеса и финансовых услуг.

В октябре парламент поддержал в первом чтении законопроект о возвращении документальных плановых проверок для тех плательщиков, которые за 2021 год имели:

вдвое большую дебиторскую задолженность, чем кредиторскую;

уровень уплаты налога на прибыль предприятий и налога на добавленную стоимость менее 50% по отрасли;

годовой доход более чем в 10 млн грн, а общую сумму расходов – более 75% суммы такого дохода.

Эти изменения должны были начать действовать с 1 ноября, однако до этой даты Рада не рассмотрела проект во втором чтении.

В конце концов законопроект приняли 9 ноября, предусмотрев возобновление проверок с 1 декабря. При этом мораторий для ФЛП первой и второй групп сохранили до зимы 2024 года.

Однако президент не подписал закон до 1 декабря (документ на подпись ему направили 27 ноября), поэтому изменения на тот момент не вступили в силу.