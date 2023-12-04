Игорный бизнес пополнил бюджет рекордными суммами налогов

За 11 месяцев 2023 года компании в сфере игорного бизнеса уплатили в государственный бюджет Украины 9,6 млрд грн налогов, что в 13 раз больше, чем за прошлый год.

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Об этом сообщил глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Даниил Гетманцев.

"Большие поздравления отдельным "выдающимся" деятелям оппозиции, традиционно скулящим о бесполезности легализации игорного бизнеса. В ноябре он принес армии 2,2 млрд грн", - отметил нардеп.

Он также поблагодарил Верховную Раду за поддержку инициативы по налогообложению онлайн-казино.

В целом, по словам Гетманцева, с начала года в бюджет от игорного бизнеса поступило 9,6 млрд. грн.

Это в 13 раз больше, чем за весь прошлый год и в 48 раз больше, чем в 2021 году.

Нардеп напомнил, что за 2021 год налоги от игорного бизнеса составляли 204 млн, а за 2022 – 730 млн.

По прогнозам первого заместителя председателя комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослава Железняка, до конца года в бюджет удастся собрать всю запланированную на этот год сумму налогов от игрового бизнеса - более 10 млрд грн.

Напомним, Кабинет министров упразднил распространение на деятельность по организации и проведению азартных игр нормы об автоматическом продлении сроков действующих срочных лицензий и документов разрешительного характера.

Также Владимир Зеленский подписал закон о запрете нахождения игорного бизнеса на упрощенной системе налогообложения.

Документом предусматривается восстановление законодательной нормы о том, что плательщиками единого налога третьей группы, использующими особенности налогообложения в условиях военного положения, не могут быть субъекты хозяйствования, осуществляющие деятельность по организации, проведению азартных игр, лотерей, пари.

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