Об проблемах игорного бизнеса и новых возможностях для онлайн-казино: что происходит в отрасли

Основные процессы, происходящие в игровой отрасли в Украине – это недопущение к работе в стране игорных заведений с российскими корнями, а также большая просветительская кампания по необходимости всем казино иметь лицензию. Детали ниже.

В настоящее время достаточно активно проводятся мероприятия по недопущению к работе в Украине игорных заведений, имеющих российские корни, и поиску украинских казино, имеющих связи с россией. К примеру, в декабре были закрыты казино Gold Cup и Fan Sport. Следует отметить также результативную работу Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей по недопущению на украинский рынок российского букмекера 1xBet.

Государство и КРАИЛ проводят также большую просветительскую работу по необходимости всем казино иметь лицензию на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр, соблюдать правила ответственной игры, проводить просветительскую работу среди своих игроков по недопущению лудомании и так далее.

Именно эти два аспекта определяют основные процессы, происходящие в игровой отрасли в Украине.

Ковидная пандемия и полномасштабная война по-разному повлияли на физические казино и онлайн-казино. В сегменте офлайн сейчас дела очень плохи. Война добила этот бизнес, людям не до походов в заведения. Очень негативно влияют воздушные тревоги, релокация большинства людей на запад страны.

Что касается онлайн-казино, то пандемия и война просто заставила эти компании скорее адаптироваться, проводить необходимые операционные изменения. Хотя нужно признать, работать в таких условиях даже онлайн тяжело. Трафик у большинства игроков рынка в начале войны упал, по данным КРАИЛ, почти в пять раз. Некоторые компании и по сей день не вернулись к своим довоенным показателям. В таких обстоятельствах получать постоянную прибыль сложно. Из-за войны компании вынуждены присматриваться к другим географическим рынкам, улучшать определенные операционные показатели и лучше готовиться к текущим и будущим вызовам.

Итак, для офлайн сегмента война стала приговором, а у онлайн появились новые возможности. Интернет-сегмент стал важным звеном экономического фронта. Ведь онлайн-казино налоги перечисляют, за лицензии деньги платят, да еще и демонстрируют несгибаемый дух — продолжают платить зарплату работникам, занимаются развитием своего бизнеса, строят планы на будущее.

Относительно проведения турниров – это эффективные репутационные мероприятия. Кроме того, мы проводим собственные турниры, с доходов которых отчисляем средства на благотворительность. В отличие от сетевых турниров, на наших турнирах у игроков есть больше шансов выиграть, поскольку выигрыш распределяется между игроками одного казино. А в сетевых казино на выигрыш претендуют все игроки-операторы, то есть может быть до 50 казино. Пока готовим очередной турнир ко Дню Независимости, в рамках него тоже планируем по-прежнему перечислить определенную сумму на приобретение БПЛА Punisher.

Отношения игорного бизнеса с властью в Украине по стратегии win-win должны выглядеть следующим образом. 12 января Верховная Рада приняла изменения в Налоговый кодекс, которыми запретила находиться игорному бизнесу на упрощенной системе налогообложения. Это пошатнуло позиции игорного бизнеса, поскольку он еще даже не успел наверстать убытки с начала войны. К тому же теперь отечественный игорный бизнес работает в сверхсложных условиях, ведь украинцам пока не до отдыха и развлечений.

И даже в этих условиях игорный бизнес обеспечивает людей работой и платит налоги, к тому же он стал одним из самых больших донатеров для ВСУ. Считаю, что Парламент не смог рассмотреть негативные долгосрочные последствия своего решения, и надеюсь, что введенная законодательная норма будет краткосрочной. Ибо теперь в Украине для игорного бизнеса установлены и очень высокие налоги, и слишком дорогостоящая лицензия. Но в развитых странах обычно ограничиваются установлением на высоком уровне чего-либо одного – либо налогов, либо стоимости лицензии.

Надеюсь, что власти рассмотрит долгосрочные перспективы игорного бизнеса в Украине и сделают правильные выводы, в результате чего привлекательность украинского рынка возрастет, и в страну наконец-то придут крупные международные инвестиции.

После победы украинская экономика в целом и игорный бизнес, в частности, окажутся под огромным влиянием процессов глобализации. Привлекательность всего украинского в мире вырастет во много раз. Большинство игроков будут стремиться этим воспользоваться, в частности, увидим новые международные компании в Украине.

Значимость собственно игорного бизнеса в украинской экономике тоже возрастет, он станет одним из ведущих субъектов экономического фронта. Вместе с этим улучшится понимание украинцами эволюционных экономических процессов и отношения общества к азартным играм и субъектам игорного бизнеса.