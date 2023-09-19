Про загострення проблем грального бізнесу та нові можливості для онлайн-казино: що відбувається у галузі

Основні процеси, що відбуваються у гральної галузі в Україні - це недопущення до роботи в країні гральних закладів з російським корінням, а також велика просвітницька кампанія щодо необхідності всім казино мати ліцензію. Детальніше - нижче.

Наразі доволі активно проводяться заходи з недопущення до роботи в Україні гральних закладів, які мають російське коріння, і пошуку українських казино, що мають зв’язки з росією. Приміром у грудні були закриті казино Gold Cup і Fan Sport. Варто відзначити також результативну роботу Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей по недопущенню на український ринок російського букмекера 1xBet.

Держава і КРАІЛ проводять також велику просвітницьку роботу щодо необхідності всім казино мати ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор, дотримуватися правил відповідальної гри, проводити просвітницьку роботу серед своїх гравців стосовно недопущення лудоманії тощо.

Саме ці два аспекти наразі визначають основні процеси, що відбуваються у гральної галузі в Україні.

Ковідна пандемія і повномасштабна війна по різному вплинули на фізичні казино і на онлайн-казино. У сегменті офлайн зараз справи дуже кепські. Війна добила цей бізнес, людям не до походів до закладів. Дуже негативно впливають на цей бізнес повітряні тривоги, релокація більшості людей на захід країни.

Щодо онлайн-казино, то пандемія і війна просто змусила ці компанії швидше адаптуватися, проводити необхідні операційні зміни. Хоча треба визнати, працювати в таких умовах навіть онлайн важко. Трафік у більшості гравців ринку на початку війни впав, за даними КРАІЛ, майже у 5 разів. Деякі компанії й по сьогоднішній день не повернулися до своїх довоєнних показників. За таких обставин отримувати сталі прибутки складно. Через війну компанії змушені придивлятися до інших географічних ринків, покращувати певні операційні показники і краще готуватися до поточних і майбутніх викликів.

Отже, для офлайн сегменту війна стала вироком, а у онлайн з’явилися нові можливості. Інтернет сегмент став важливою ланкою економічного фронту. Адже онлайн-казино податки перераховують, за ліцензії кошти сплачують, та ще й демонструють незламний дух — продовжують сплачувати зарплату працівникам, займаються розвитком свого бізнесу, будують плани на майбутнє.

Щодо проведення турнірів – це ефективні репутаційні заходи. Тим паче, ми проводимо власні турніри, з доходів яких відраховуємо кошти на доброчинність. На відміну від мережевих турнірів, у наших турнірах гравці мають більше шансів виграти, оскільки виграш розподіляється між гравцями одного казино. А в мережевих казино на виграш претендують всі гравці-оператори, тобто може бути до 50 казино. Наразі готуємо черговий турнір до Дня Незалежності, в рамках нього теж плануємо, як і раніше, перерахувати певну суму на придбання БПЛА Punisher.

Своє місією Cosmolot вважає надавати користувачам найкращий ігровий досвід. І ми це робимо. Також ми повністю виконуємо вимоги закону щодо грального бізнесу і сповідуємо правила відповідальної гри. Ми дотримуємося норми недопущення до гри осіб, молодших за 21 рік, не надаємо послуги особам з реєстру лудоманів, ратуємо за утримання від закликів до гри та пропагуємо розцінювати казино як спосіб відпочинку, а не заробітку.

Стосунки грального бізнесу з владою в Україні за стратегією win-win мають виглядати наступним чином. 12 січня Верховна Рада прийняла зміни до Податкового кодексу, якими заборонила перебувати гральному бізнесу на спрощеній системі оподаткування. Це похитнуло позиції грального бізнесу, оскільки він ще навіть не встиг надолужити втрачене з початку війни. До того ж тепер вітчизняний гральний бізнес працює у надскладних умовах, адже українцям наразі не до відпочинку і розваг.

І навіть в цих умовах гральний бізнес забезпечує людей роботою і сплачує податки, до того ж він став одним з найбільших донаторів для ЗСУ. Вважаю, що Парламент не зміг розгледіти негативні довгострокові наслідки свого рішення, і сподіваюся, що запроваджена законодавча норма буде короткостроковою. Бо тепер в Україні для грального бізнесу встановлені і дуже високі податки, і занадто дорога ліцензія. Але в розвинутих країнах зазвичай обмежуються встановленням на високому рівні чогось одного – або податків, або вартості ліцензії.

Сподіваюся, що влада розгледить довгострокові перспективи грального бізнесу в Україні і зробить правильні висновки, внаслідок чого привабливість українського ринку зросте, і в країну нарешті прийдуть великі міжнародні інвестиції.

Після перемоги українська економіка загалом і гральний бізнес зокрема опиняться під величезним впливом процесів глобалізації. Привабливість всього українського у світі зросте у багато разів. Більшість гравців будуть прагнути цим скористатися, зокрема, побачимо нові міжнародні компанії в Україні.

Значимість власне грального бізнесу в українській економіці теж зросте, він стане одним з провідних суб’єктів економічного фронту. Разом з цим покращиться розуміння українцями еволюційних економічних процесів і ставлення суспільства до азартних ігор та суб’єктів грального бізнесу.