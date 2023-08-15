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FAVBET Casino залишається єдиним легальним казино Києва, – рішення КРАІЛ

FAVBET Casino залишається єдиним легальним казино Києва, – рішення КРАІЛ

За підсумками засідання Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) 8 серпня 2023 року гральний заклад групи компаній FAVBET лишився єдиним наземним казино столиці, що має діючу ліцензію на організацію та проведення азартних ігор в гральних закладах казино.

В столиці казино працює відповідно до ліцензії, виданої ТОВ "Фаворит казіно компані" в 2021 році. На території закладу розташовані 5 столів для гри в рулетку, 12 столів для карткових ігор та 76 ігрових автоматів. 

За два роки великої війни в Україні загально сума ліцензійних платежів групи компаній FAVBET до держбюджету склала більше 280 мільйонів гривень.

Перший букмекерський пункт та ліцензії на зали ігрових автоматів

Фото 2 — FAVBET Casino залишається єдиним легальним казино Києва, – рішення КРАІЛ

Серпневе засідання КРАІЛ відзначилось видачею ще кількох ліцензій компаніям групи FAVBET.

Зокрема, ТОВ "Букмекерська компанія "Фавбет"" отримало ліцензію на перший в Україні легальний букмекерський пункт, що, як і FAVBET Casino, працюватиме в готелі Mercure Kyiv Congress.

Фото 3 — FAVBET Casino залишається єдиним легальним казино Києва, – рішення КРАІЛ

Крім цього, ТОВ "Фавбет гейм слотс" отримала одразу три ліцензії на розміщення гральних автоматів в готелях "IBIS Київ ж/д вокзал", "Тиса" та Siesta. 