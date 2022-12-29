Обіцяли 12 млрд грн: держбюджет України отримав лише 1 млрд грн від грального бізнесу за 2022 рік

За підсумками 2022 року державний бюджет України отримав лише 1,056 млрд грн доходу від грального бізнесу. При цьому перед легалізацією ринку було анонсовано надходження щонайменше 12 млрд грн на рік.

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Про це 29 грудня повідомила нардеп Ольга Василевська-Смаглюк.

З вказаних 1,056 млрд грн, один мільярд – це плата за ліцензії, і лише 56 млн грн отримано у вигляді податків.

Василевська-Смаглюк пояснює, що причина скорочення надходжень в запровадженні на початку війни спрощеного оподаткування зі ставкою 2%.

Нагадаємо, що у зв'зяку з падінням надходжень до державного бюджету депутати мають намір ініціювати анулювання спецрежиму для бізнесу, який під час війни сплачує 2% податку з обороту.

Хоча деякі народні обранці вважають, що на гральний бізнес взагалі спрощення оподаткування не потрібно було поширювати.

До речі, ще у вересні в Раді було зареєстровано законопроект №8079, який забороняє подібним суб'єктам господарювання використовувати "спрощенку" у будь-якому її вигляді. Але далі першого читання цей документ не пройшов.