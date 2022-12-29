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Обещали 12 млрд грн: госбюджет Украины получил всего 1 млрд грн от игорного бизнеса за 2022 год
По итогам 2022 года государственный бюджет Украины получил всего 1,056 млрд грн дохода от игорного бизнеса. При этом перед легализацией рынка было анонсировано поступление не менее 12 млрд грн в год.
Об этом 29 декабря сообщила нардеп Ольга Василевская-Смаглюк.
Из указанных 1,056 млрд грн, один миллиард – это плата за лицензии, и только 56 млн грн получено в виде налогов.
Василевская-Смаглюк объясняет, что причина сокращения поступлений во введении в начале войны упрощенного налогообложения со ставкой 2%.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, что в связи с падением поступлений в государственный бюджет депутаты намерены инициировать аннулирование спецрежима для бизнеса, который во время войны платит 2% налога с оборота.
Хотя некоторые народные избранники считают, что на игорный бизнес вообще упрощение налогообложения не нужно было распространять.
К слову, еще в сентябре в Раде был зарегистрирован законопроект №8079, запрещающий подобным хозяйствующим субъектам использовать "упрощенку" в любом ее виде. Но дальше первого чтения этот документ не прошёл.