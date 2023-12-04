Гральний бізнес поповнив бюджет рекордними сумами податків

За 11 місяців 2023 року компанії у сфері грального бізнесу сплатили до державного бюджету України 9,6 млрд грн податків, що в 13 разів більше, ніж за минулий рік.

Адаптуйте бізнес-стратегію до сучасних викликів разом з управлінцями «Біосфера», Ajax, Bolt, Prom.ua, Uklon та ще понад 60 топових компаній 13 грудня на GET Business Festival отримайте перевірені стратегії залучення інвестицій для бізнесу, просування продукту онлайн та цифровізації бізнесу. Забронювати участь

Про це повідомив голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Данило Гетманцев.

"Великі вітання окремим «видатним» діячам опозиції, що традиційно скиглять про марність легалізації грального бізнесу. В листопаді він приніс армії 2,2 млрд.грн", - зауважив нардеп.

Він також подякував Верховній Раді за підтримку ініціативи з оподаткування онлайн-казино.

Загалом, за словами Гетманцева, з початку року в бюджет від грального бізнесу надійшло 9,6 млрд грн.

Це в 13 разів більше ніж за весь минулий рік і в 48 раз більше ніж у 2021 році.

Нардеп нагадав, що за 2021 рік податки від грального бізнесу становили 204 млн, а за 2022 - 730 млн.

За прогнозами першого заступника голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослава Железняка, до кінця року до бюджету вдасться зібрати всю заплановану на цей рік суму податків - понад 10 млрд грн.

Нагадаємо, Кабінет міністрів скасував поширення на діяльність з організації та проведення азартних ігор норми про автоматичне продовження строків діючих строкових ліцензій та документів дозвільного характеру.

Також Володимир Зеленський підписав закон про заборону перебування грального бізнесу на спрощеній системі оподаткування.

Документом передбачається відновлювання законодавчої норми про те, що платниками єдиного податку третьої групи, які використовують особливості оподаткування в умовах воєнного стану не можуть бути суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей, парі.

Джерело фото: ua.depositphotos.com