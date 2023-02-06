Зеленський підписав закон про скасування податкових пільг гральному бізнесу

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про заборону перебування грального бізнесу на спрощеній системі оподаткування.

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Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

"На 19-й день мій законопроєкт про позбавлення грального бізнесу податкових пільг нарешті підписано президентом. Норма набирає чинності через один день після публікації", – написав Железняк.

Документом передбачається відновлювання законодавчої норми про те, що платниками єдиного податку третьої групи, які використовують особливості оподаткування в умовах воєнного стану не можуть бути суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей, парі.

Нагадаємо, що держбюджет України отримав лише 1 млрд грн від грального бізнесу за 2022 рік.