- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
Зеленський підписав закон про скасування податкових пільг гральному бізнесу
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про заборону перебування грального бізнесу на спрощеній системі оподаткування.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
"На 19-й день мій законопроєкт про позбавлення грального бізнесу податкових пільг нарешті підписано президентом. Норма набирає чинності через один день після публікації", – написав Железняк.
Документом передбачається відновлювання законодавчої норми про те, що платниками єдиного податку третьої групи, які використовують особливості оподаткування в умовах воєнного стану не можуть бути суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей, парі.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, що держбюджет України отримав лише 1 млрд грн від грального бізнесу за 2022 рік.