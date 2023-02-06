Зеленский подписал закон об отмене налоговых льгот игорному бизнесу

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете нахождения игорного бизнеса на упрощенной системе налогообложения.

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Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

"На 19-й день мой законопроект о лишении игорного бизнеса налоговых льгот наконец-то подписан президентом. Норма вступает в силу через один день после публикации", - написал Железняк.

Документом предусматривается восстановление законодательной нормы о том, что плательщиками единого налога третьей группы, использующими особенности налогообложения в условиях военного положения, не могут быть субъекты хозяйствования, осуществляющие деятельность по организации, проведению азартных игр, лотерей, пари.

Напомним, что госбюджет Украины получил всего 1 млрд грн от игорного бизнеса за 2022 год.