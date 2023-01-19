Депутаты и силовики раскрыли схему по уходу от налогообложения, в которой участвовал игорный бизнес

Народные депутаты и сотрудники правоохранительных органов разоблачили схему по уходу от налогообложения, в которой были задействованы операторы игорного рынка и банки. Из-за нее госбюджет потерял свыше 10 млрд грн.

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Об этом Delo.ua сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

По его словам, речь идет о так называемом мискодинге. Его суть заключается в том, что те деньги, которые игрок отправляет организатору азартных игр, при участии банка не поступают на счет игорной компании, а выводятся на карточные счета физических лиц, что позволяет минимизировать налогооблагаемый доход.

"В 2021-2022 годах государственный бюджет из-за этой схемы недополучил более 10 млрд грн. Но сегодня она полностью раскрыта и доказана в рамках уголовного производства", – заявил Гетманцев.

Глава профильного комитета уточнил, что масштабы схемы таковы, что теперь этим вопросом будет заниматься парламентская временная следственная комиссия (ВСК) по экономической безопасности.

"Мы выясним, на какую сумму обманул государство каждый оператор, и все они будут привлечены к ответственности вместе с банками, участвовавшими в выводе денег и обмане государства во время войны. Налоги придется доплатить вместе со штрафами, а некоторым придется сесть", – прокомментировал Гетманцев.

Напомним, что в декабре 2022 года сотрудники Службы безопасности Украины и Бюро экономической безопасности проводили обыски в банках, причастных к незаконному игорному бизнесу. По информации правоохранителей, через финучреждения ежемесячно проходили теневые операции на сумму около 12 млрд грн.