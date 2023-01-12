Рада запретила игорному бизнесу находиться на упрощенной системе налогообложения

Верховная Рада Украины на заседании 12 января 303 голосами поддержала во втором чтении законопроект №8079 о запрете нахождения игорного бизнеса на упрощенной системе налогообложения.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

В финальной редакции документа говорится, что закон вступает в силу сразу после подписания президентом. После этого весь игорный бизнес должен перейти на полную ставку налогообложения.

Авторы законопроекта отмечают в пояснительной записке, что в целом с 1 января по 31 августа 2022 года субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность по организации, проведению азартных игр, лотерей, пари и впоследствии перешедших на упрощенную систему налогообложения были уплачены:

налога на прибыль предприятий – 174 млн грн;

налога на добавленную стоимость – 0,3 млн грн;

налога на имущество в части земельного налога – 0,1 млн грн.

"Этими же субъектами после перехода на упрощенную систему налогообложения было уплачено только 13,4 млн грн единого налога", - добавили авторы документа.

Напомним, 15 марта Верховная Рада установила существенные налоговые послабления для бизнеса на период военного положения, в частности, установила во время войны единый налог 2% для бизнеса с оборотом до 10 млрд грн.

Хотя некоторые народные избранники уже тогда считали, что на игорный бизнес вообще упрощение налогообложения не нужно было распространять.

Заметим, что по итогам 2022 года государственный бюджет Украины получил всего 1,056 млрд грн дохода от игорного бизнеса. При этом перед легализацией рынка было анонсировано поступление не менее 12 млрд грн в год.

Источник фото: ua.depositphotos.com