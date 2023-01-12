Рада заборонила гральному бізнесу перебувати на спрощеній системі оподаткування

Верховна Рада Україна на засіданні 12 січня 303 голосами підтримала у другому читанні законопрєкт №8079 щодо заборони перебування грального бізнесу на спрощеній системі оподаткування.

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Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

В фінальній редакції документу сказано, що закон набуває чинності одразу після підписання президентом. Після цього весь гральний бізнес має перейти на повну ставку оподаткування.

Автори законопроєкту зазначають в пояснювальний записці, що загалом з 1 січня по 31 серпня 2022 року суб'єктами господарювання, як здійснюють діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей, парі та які згодом перейшли на спрощену систему оподаткування було сплачено:

податку на прибуток підприємств – 174 млн грн;

податку на додану вартість – 0,3 млн грн;

податку на майно в частині земельного податку – 0,1 млн грн.

"Цими ж суб'єктами після переходу на спрощену систему оподаткування було сплачено лише 13,4 млн грн єдиного податку", — додали автори документа.

Нагадаємо,15 березня Верховна Рада встановила суттєві податкові послаблення для бізнесу на період воєнного стану, зокрема, встановила на час війни єдиний податок 2% для бізнесу з оборотом до 10 млрд грн.

Хоча деякі народні обранці всже тоді вважали, що на гральний бізнес взагалі спрощення оподаткування не потрібно було поширювати.

Зауважимо, що за підсумками 2022 року державний бюджет України отримав лише 1,056 млрд грн доходу від грального бізнесу. При цьому перед легалізацією ринку було анонсовано надходження щонайменше 12 млрд грн на рік.

Джерело фото: ua.depositphotos.com