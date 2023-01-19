Депутати та силовики розкрили схему уникнення оподаткування, в якій брав участь гральний бізнес

Народні депутати та співробітники правоохоронних органів викрили схему уникнення оподаткування, в якій були задіяні оператори грального ринку та банки. Через неї держбюджет втратив понад 10 млрд грн.

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Про це Delo.ua повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, йдеться про так званий мискодінг. Його суть полягає в тому, що ті гроші, які гравець відправляє організатору азартних ігор, за участю банку не надходять на рахунок гральної компанії, а виводяться на карткові рахунки фізичних осіб, що дозволяє мінімізувати оподатковуваний дохід.

"У 2021-2022 роках державний бюджет через цю схему недоотримав понад 10 млрд грн. Але сьогодні вона повністю розкрита та доведена в рамках кримінального провадження", - заявив Гетманцев.

Глава профільного комітету уточнив, що масштаби схеми такі, що тепер цим питанням займатиметься парламентська тимчасова слідча комісія (ТСК) з економічної безпеки.

"Ми з'ясуємо, на яку суму обдурив державу кожен оператор, і всі вони будуть притягнуті до відповідальності разом із банками, які брали участь у виведенні грошей та обмані держави під час війни. Податки доведеться доплатити разом зі штрафами, а деяким доведеться сісти", – прокоментував Гетманцев.

Нагадаємо, що у грудні 2022 року співробітники Служби безпеки України та Бюро економічної безпеки проводили обшуки в банках, причетних до незаконного грального бізнесу. За інформацією правоохоронців, через фінустанови щомісяця проходили тіньові операції на суму близько 12 млрд грн.