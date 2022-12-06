СБУ и БЭБ проводят обыски в банках, связанных с незаконным игорным бизнесом

Сотрудники Службы безопасности Украины и Бюро экономической безопасности проводят обыски в банках, причастных к незаконному игорному бизнесу. Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

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"Сотрудники Бюро экономической безопасности Украины и Служба безопасности Украины проводят обыски в нескольких регионах Украины в финансовых учреждениях. Эти банки использовались рядом компаний, организовавших и проводивших азартные игры (гемблинг), букмекерскую деятельность (беттинг) и т.д., которые с целью уклонения от уплаты налогов создали вебсайты двойники, на которых вели онлайн-бизнес.

По информации правоохранителей, ориентировочный ежемесячный объем теневых операций может достигать 12 млрд. грн. Это около 2 млрд. грн. не уплаченных налогов.

Чтобы прикрыть свою деятельность, упомянутая группа лиц действовала по предварительному сговору с должностными лицами финансовых компаний (как резидентов, так и нерезидентов Украины), а также использовала реквизиты 80 фиктивных компаний.

Также для проведения незаконных финансовых операций указанная группа лиц действовала в сговоре с чиновниками банков.

В настоящее время ведется досудебное расследование по уголовному производству по фактам уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Напомним, киберспециалисты Службы безопасности заблокировали в Киевской области масштабное изготовление и сбыт поддельных документов центральных органов власти и силовых структур Украины. Фальшивые спецпропуска давали право передвигаться в комендантский час.