В МВФ недовольны тем, что в Украине решили не возвращать проверки бизнеса до конца действия военного положения

МВФ не засчитает Украине выполнение структурного маяка из-за несогласованной замены текста законопроекта №8401 в части налоговых проверок.

Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета ВРУ по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.

Он отмечает, что норма о возврате налоговых проверок содержалась сначала в законопроекте № 8401, принятие которого было требованием МВФ. Кроме прочего, он предусматривал возврат довоенных налогов (в частности, упразднение 2% налога для бизнеса).

Но этот законопроект вообще и возврат проверок вызвало большое возмущение предпринимателей, поэтому из него изъяли перед вторым чтением норму о возврате налоговых проверок до окончания военного положения. Как отмечает Железняк, хотя проверки возвращались по факту только для крупнейших хозяйствующих субъектов.

Исключение было сделано для производителей и торговцев подакцизных товаров, сферы азартных игр, финансовых и платежных услуг.

По словам Железняка, МВФ на такое послабление обратил внимание.

"Получил информацию из трех источников – у нас проблема с №8401 и меморандумом с МВФ. Если коротко: там не засчитывают выполнение структурного маяка, так как в последний момент было изменение редакции текста закона, которую никто не согласовал с МВФ. В части ограничения проверок ", – отметил нардеп.

Он напомнил, что сразу выступил против такой идеи. Также были против главы правительства Денис Шмигаль и министр финансов Сергей Марченко. Но заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма настаивал и якобы пообещал провести переговоры и уладить этот вопрос.

По словам Железняка, "после такого "броска" МВФ значительно больше внимания уделит пункту о проверках, и в последующих условиях это будет уже реальный возврат и даже усиление, а не номинальное (как предполагал изначально текст 8401)". Железняк подчеркнул, что такое усиление может иметь значительные риски для бизнеса.

Он также обратился к своим коллегам по Верховной Раде.

"У меня здесь обращение к коллегам по Раде. Особенно тех 239, которые проголосовали "За". А вы понимаете, что единственной логикой голосовать законопроект №8401 было выполнение требований МВФ? И мы вот весь этот путь и негатив прошли тупо зря? Как в анекдоте о кумовьях, которые бесплатно что-то наелись.Ну хотя бы знаете, кого теперь "спасибо", - резюмировал Железняк.

Заметим, 26 июля президент Владимир Зеленский подписал законопроект №8401, согласно которому планируется отмена единого налога в размере 2%. Также будут частично восстановлены проверки таких подакцизных товаров как алкоголь, табак, топливо, а также для игорного бизнеса и финансовых услуг.

Верховная Рада во время заседания 30 июня приняла во втором чтении и в целом законопроект №8401 .