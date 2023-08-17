"Наибольшими системными проблемами между бизнесом и госинституциями являются налоговые, земельные проблемы, проблемы с госзаказами и пользование недрами", — Шурма

"В настоящее время видна определенная группа системных проблем: налоговые, земельные, проблемы взаимодействия с государственными заказчиками, а также связанные с пользованием недрами", - отметил заместитель руководителя ОП Ростислав Шурма в эфире национального марафона "Единые новости".

"Сегодня большинство бизнесменов, которые публично объявляли, что у них есть какие-то проблемы, не очень хотят приходить к откровенному диалогу, потому что, к большому сожалению, проблемы более двусторонние", - отметил он.

Как он объяснил, действительно, не всегда нужны обыски с привлечением большого количества представителей силовых структур, когда совершено незначительное правонарушение, и такие факты также имеют место. Есть и другое – когда крупная компания жалуется, например, что ей насчитали 100 млн. грн. налогов, а анализ показывает, что они выводили большие суммы в низконалоговые зоны. "И если бы такие вещи происходили в развитых странах: в Соединенных штатах или в странах ЕС, - я думаю, что совсем другие санкции были бы применены", - добавил представитель Офиса Президента.

По его словам, если есть факты безосновательного возбуждения уголовных дел, то правоохранители обычно довольно быстро на это реагируют. Например, есть компания ОККО, в отношении которой безосновательно возбудили уголовные дела. По итогам диалога несколько дел закрыто, улучшено взаимодействие с органами власти. И эти примеры не единичны.

"Мы призываем бизнес обращаться, если есть конкретные случаи вымогательства взяток, коррупции, давления. Через любую из бизнес ассоциаций, через офис бизнес-омбудсмена. Мы со всеми этими институтами общаемся, получаем информацию, анализируем и уже есть определенная реакция. Президент Украины до начала полномасштабной войны активно встречался с бизнесом и сейчас мы возобновить эту практику. реагируем и разбираем конкретные случаи, на основе которых следует вносить системные изменения в законодательство. Это, по существу, то, что мы сейчас делаем", - рассказал он.

Он также добавил, что нужно расширять программы поддержки бизнеса и экономический блок правительства сегодня это делает.