"Найбільшими системними проблемами між бізнесом і держінституціями є податкові, земельні проблеми, проблеми з держзамовленнями та користування надрами", — Шурма

"Наразі видно певну групу системних проблем: податкові, земельні, проблеми взаємодії з державними замовниками, а також пов’язані з користуванням надрами", - зазначив заступник керівника ОП Ростислав Шурма в ефірі національного марафону "Єдині новини".

"Сьогодні більшість бізнесменів, які публічно оголошували, що у них є якісь проблеми, не дуже хочуть приходити до відвертого діалогу, тому що, на превеликий жаль, проблеми більше двосторонні", - відмітив він.

Як він пояснив, дійсно, не завжди потрібні обшуки із залученням великої кількості представників силових структур, коли здійснено незначне правопорушення, і такі факти також мають місце. Є й інше – коли велика компанія скаржиться, наприклад, що їй нарахували 100 млн грн податків, а аналіз показує, що вони виводили великі суми в низькоподаткові зони. "І якби такі речі відбувались у розвинених країнах: чи в Сполучених штатах, чи у країнах ЄС, - я думаю, що зовсім інші санкції були б застосовані", - додав представник Офісу Президента.

За його словами, якщо є факти безпідставного порушення кримінальних справ, то зазвичай правоохоронці доволі швидко на це реагують. Наприклад, є компанія ОККО, щодо якої безпідставно порушили кримінальні справи. За підсумками діалогу, декілька справ закрито, покращена взаємодія з органами влади. І ці приклади непоодинокі.

"Ми закликаємо бізнес звертатись, якщо є конкретні випадки вимагання хабарів, корупції, тиску. Через будь-яку з бізнес асоціацій, через офіс бізнес-омбудсмена. Ми з усіма цими інституціями спілкуємося, отримуємо інформацію, аналізуємо і є вже певна реакція. Президент України до початку повномасштабної війни активно зустрічався з бізнесом і зараз ми відновити цю практику. Ми реагуємо і розбираємо конкретні випадки, на основі яких потрібно вносити системні зміни в законодавство. Це, власне кажучи, те, що ми зараз робимо", - розповів він.

Він також додав, що треба розширювати програми підтримки бізнесу і економічний блок Уряду сьогодні це робить.