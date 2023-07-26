Зеленський підписав закон про скасування єдиного податку в 2%

26 липня президент Володимир Зеленський підписав закон про відміну двовідсоткового єдиного податку (законопроєкт № 8401), згідно з яким планується скасування єдиного податку (ЄП) у розмірі 2%. Також будуть частково відновлені перевірки для таких підакцизних товарів як алкоголь, тютюн, паливо, а також для грального бізнесу та фінансових послуг.

Про це повідомив перший заступник голови комітету Ярослав Железняк.

Він зазначив, що підписання даного закону є важливою умовою, передбаченою угодою з МВФ. Закон вступить в силу з 1 серпня.

Законопроект пропонує наступні заходи для переходу з 2% ЄП:

Платники 2% ЄП матимуть право подати заяву про відмову від застосування 2% ЄП та вказати, на яку систему оподаткування вони бажають перейти. Якщо така заява не буде подана або не буде вказана бажана система оподаткування, платники автоматично перейдуть на систему оподаткування, яка застосовувалась до вибору 2% ЄП. Нові суб'єкти господарювання, які обрали 2% ЄП після державної реєстрації, будуть автоматично вважатися платниками ЄП третьої групи зі ставкою 5%. Права і обов'язки платників податку на додану вартість (ПДВ), у яких реєстрація як платників ПДВ була призупинена, будуть автоматично відновлені. Платники, які у 2023 році перейшли з 2% ЄП на загальну систему оподаткування, отримають право повторно перейти в тому ж році на спрощену систему оподаткування, якщо вони подадуть заяву до 1 вересня 2023 року. У такому випадку, платники вважатимуться платниками ЄП з 1 серпня 2023 року.

Нагадаємо, єдиний податок у 2% було введено у березні 2022 року, "коли вся економіка перебувала в зацепінні від шоку війни", і це стало одним з факторів, які оживили український бізнес.

Що стосується мораторію, то даний закон частково скасовує діючу заборону на проведення перевірок для підакцизних товарів, грального бізнесу та фінансових послуг, а з 1 жовтня відновлюється відповідальність за порушення у сфері застосування РРО (реєстраторів розрахункових операцій).

Проте, підприємства будуть звільнені від фінансової відповідальності за порушення з РРО, за винятком випадків, коли такі порушення стосуються торгівлі підакцизними товарами, і були вчинені на прифронтових територіях, включаючи території можливих бойових дій.

Закон також передбачає, що "технічний борг" який виник в електронному кабінеті із 1 квітня 2022 року по 31 липня 2023 року не будуть враховувати, коли визначатимуть, чи може платник продовжувати бути на спрощеній системі.

Зауважимо, Верховна Рада під час засідання 30 червня ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №8401 про скасування 2% єдиного податку.