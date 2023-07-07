До податкових перевірок – менше місяця. Кому варто чекати на інспекторів ДПС

Парламент таки вирішив повернути податкові перевірки. Насамперед податківці займуться бізнесом, який виробляє та продає підакцизні товари, надає платіжні послуги, а також організаторами азартних ігор.

Верховна Рада таки ухвалила законопроект № 8401, який є одним із структурних маяків у рамках Меморандуму між Україною та Міжнародним валютним фондом. Цей документ містить чималу кількість поправок до Податкового Кодексу, і, крім усього іншого, передбачає поновлення податкових перевірок. Через те, що доопрацювання законопроекту до другого читання затяглося, він набуде чинності на місяць пізніше. Тобто, з 1 серпня. Також депутати пом'якшили деякі норми, які обмежують коло суб'єктів, які підпадають під перевірки.

Проте парламент все одно розв'язав руки інспекторам. Відповідно, бізнесу потрібно готуватися до більш пильного інтересу з боку Державної податкової служби (ДПС). До того ж часу до старту перевірок залишилося не так і багато.

Що передбачала перша редакція законопроекту

Спочатку депутати пропонували повністю зняти мораторій на контрольно-ревізійні заходи щодо платників податків. У тій версії законопроекту № 8401, яка була винесена на перше читання, містилися такі норми:

ДПС отримувала можливість проводити повноцінні податкові перевірки бізнесу без винятків, причому як документальні, так і фактичні (які, до речі, дозволені ще з літа 2022 року законом № 2260-IX); обмеження знімалися як із планових перевірок, так і позапланових, що проводяться без попередження платника податків;

підставою для відстрочення перевірки могла бути лише загроза життю та здоров'ю інспектора. Наприклад, якщо підприємство перебуває у зоні бойових дій;

було запропоновано механізм списання штрафних санкцій. Відповідно до нього платник, який протягом 30 днів після перевірки погашав податковий борг, позбавлявся штрафів;

окремим пунктом було прописано повернення відповідальності (штрафів) за порушення у сфері застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО).



Як трансформувався законопроект до другого читання

З боку бізнесу до законопроекту № 8401 було чимало зауважень. Частина їх стосувалася і податкових перевірок. Наприклад, була пропозиція до кінця воєнного стану продовжити мораторій на перевірки та застосування штрафних санкцій для тих підприємців та компаній, які знаходяться на окупованих територіях або на територіях, де ведуться бойові дії. Ще одне побажання полягало у тому, щоб зберегти заборону на штрафи за незастосування РРО в умовах війни.

Частково депутати ці побажання врахували. Та частина законопроекту, яка стосувалася саме податкових перевірок, зазнала наступних змін (далі – аналіз таблиці поправок, яка була подана до другого читання, оскільки фінальна версія прийнятого документа ще не опублікована):

планові документальні перевірки стосуються лише тих платників податків, які провадять діяльність у сфері виробництва та/або реалізації підакцизної продукції, займаються організацією та проведенням азартних ігор, надають платіжні послуги;

позапланові документальні перевірки можливі виключно у випадках, коли заяву на таку перевірку подає сам платник податків або податковий орган має підозри, що платник порушує законодавство (у частині оподаткування доходів, експортно-імпортних операцій), а також у рамках контролю за трансфертним ціноутворенням;



з 1 серпня і до кінця військового стану запроваджується мораторій на проведення документальних перевірок щодо сплати єдиного соцвнеску (ЄСВ).



Водночас, положення, які передбачають можливість відстрочення проведення перевірки через ризики для життя та здоров'я інспекторів, залишилися.

Окремо депутати прописали вимоги до складання графіка планових перевірок. Такий план-графік ДПС може оновлювати щомісяця, вона має його публікувати на своєму офіційному сайті. Безпосередньо перевірку можна розпочати не раніше ніж через 30 календарних днів після оприлюднення оновленого плану-графіка.

На сьогоднішній день на сайті податкової розміщено план-графік, який був оновлений наприкінці червня. Відповідно до цього плану до кінця 2023 року ДПС має намір перевірити більше 2000 юридичних осіб та представництв компаній-нерезидентів , а на додаток до цього ще майже 1500 фізосіб-підприємців.

Штрафні санкції та деякі послаблення за порушення

Щодо штрафів для платників податків новини радше добрі, ніж навпаки.

По-перше, у фінальній версії законопроекту збереглася норма, яка дає порушнику можливість сплатити податковий борг (борг за ЄСВ, у тому числі) без наслідків. Щоправда, тут є один підводний камінь: якщо згодом підприємець, який визнав борг, передумає та захоче оскаржити результати перевірки, він не зможе це зробити навіть через суд.

По-друге, платники податків звільняються від відповідальності за порушення у сфері застосування РРО, вчинені в період з 1 січня 2022 року по 1 жовтня 2023 року, та за порушення у сфері сплати ЄСВ, вчинені з початку воєнного стану та до 1 серпня 2023 року.

Штрафи для підприємців, які мають використовувати у своїй діяльності РРО, повертаються із 1 жовтня. Але є винятки. Від відповідальності буде звільнено бізнес (крім порушень під час продажу підакцизних товарів) на тимчасово окупованих територіях України; на територіях, де ведуться активні бойові дії, або є висока ймовірність початку таких бойових дій.

Кого в результаті торкнуться податкові перевірки

Виходячи з поправок до законопроекту № 8401, можна зробити висновок, що депутати таки звузили коло суб'єктів господарської діяльності, які опиняться у полі зору ревізорів.

Планові перевірки торкнуться грального бізнесу, виробників та продавців підакцизних товарів, операторів платіжних послуг. Позапланові перевірки загрожують тим платникам податків, які мають проблеми зі сплатою податків і вже потрапили до ДПС "на олівець" через порушення.

Найнеприємніше те, що ухвалений закон не встановлює жодних рамок для фактичних перевірок. Саме такі контрольні заходи проводяться за місцем ведення бізнесу і можуть завдати найбільшого головного болю підприємцям.