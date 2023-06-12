Точно не з 1 липня. Скасування єдиного податку у 2% відтерміновують, – нардеп

Скасування єдиного податку в 2% та низка інших податкових змін для бізнесу не відбудуться 1 липня. Про це повідомив нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

За його словами, нова дата події невідома, "але точно вже не 1 липня".

Крім скасування 2%-го податку, також переносяться:

скасування пільги зі сплати податку для ФОПів I-ї та II-ї груп;

відновлення проведення документальних перевірок;

повернення штрафних санкцій за порушення використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО).

Нагадаємо, всі ці зміни передбачені законопроєктом №8401, який наразі Верховна Рада ухвалила лише в першому читанні. Прийняття цього документа є одним із зобов'язань України в рамках меморандуму про економічну та фінансову політику з Міжнародним валютним фондом.

Єдиний податок у 2% було введено у березні 2022 року – невдовзі після початку повномасштабної війни РФ проти України.

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